بريطانيا تشرع في مراجعة التحيز في الأجهزة الطبية

أمر ساجد جافيد بمراجعة ما إذا كانت الأجهزة الطبية فعالة بنفس القدر بغض النظر عن عرق المريض. وأعلن وزير الصحة البريطاني أنه أطلق مراجعة للتحيز العنصري والجنساني في الأجهزة الطبية.

وتأتي المراجعة نتيجة لتقارير تفيد بأن أجهزة مراقبة الأكسجين في الدم تعمل بشكل أقل جودة على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أنه من المحتمل أن يكون بعض الأشخاص من الأقليات العرقية قد ماتوا أثناء جائحة فيروس كورونا بسبب هذه التناقضات.

كما قال إن هذه التناقضات ربما ساهمت في معدلات الوفيات المرتفعة الإجمالية لدى السود وشعب جنوب آسيا في المملكة المتحدة.

وكتب جافيد في صحيفة صنداي تايمز: احتمال أن يؤدي التحيز – حتى وإن كان غير مقصود – إلى نتائج صحية سيئة هو أمر غير مقبول.

وتشير الأبحاث إلى أن مقاييس التأكسج يمكن أن تبالغ في مستوى الأكسجين في دم الأشخاص من الأقليات العرقية.

ويريد الوزراء معرفة ما إذا كان التحيز قد يمنع المرضى من تلقي علاج كوفيد المناسب.

وقالت نقابة الأطباء في الجمعية الطبية البريطانية إن المراجعة يجب ألا تتناول المعدات فقط. ولكن أيضًا القضايا الهيكلية في الرعاية الصحية التي تؤثر في الأقليات العرقية.

وتشير الدلائل إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد أثناء الوباء.

وأشارت دراسة نشرت العام الماضي إلى أن السود أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمقدار الضعف مقارنة بالبيض.

بينما اقترح بحث أن الأشخاص من العرق الآسيوي كانوا أكثر عرضة للإصابة بمقدار 1.5 مرة من نظرائهم البيض.



وقال الوزير: السبب هو أن الكثير من هذه الأجهزة الطبية، وحتى بعض الأدوية، وبعض الإجراءات، يتم تجميع معظمها معًا في البلدان ذات الأغلبية البيضاء. أعتقد أن هذه مشكلة منهجية حول هذا الموضوع.

النتائج الأولية لمراجعة التحيز تظهر بحلول نهاية يناير

وصف الدكتور مايكل سجودينغ، من جامعة ميشيغان، الذي قاد دراسة تبحث في التحيز العنصري المحتمل في مقاييس التأكسج النبضي، التناقض الكبير في دقة الجهاز عند استخدامه على المرضى ذوي البشرة الداكنة باعتباره اختلافًا بسيطًا. ولكن ذو مغزى سريريًا.

وقال: وجدت الدراسة أن الجهاز يكون أقل دقة على المرضى السود مرتين على الأقل، وربما ثلاث مرات في كثير من الأحيان. ويحتاج الأطباء في المستقبل القريب إلى أن يكونوا على دراية بقيود مقاييس التأكسج وأن يكونوا حذرين بشأن استخدامها دون النظر في المعلومات الأخرى.

ولكن على المدى الطويل، قال إنه يجب إعادة تصميم الجهاز بحيث يعمل بنفس الطريقة عبر جميع المرضى. وحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على وضع معيار جديد فيما يتعلق بتنظيم وتقييم فعالية الأجهزة الطبية.

وتنظر المراجعة في التحيز في جميع الأجهزة الطبية، وليس مقاييس التأكسج النبضي فقط. وتقوم بتقييمها للتحيز الجنساني، فضلاً عن التحيز العنصري.

ولم يتحدث جافيد عن الخوارزميات الطبية على وجه التحديد. ولكن من المحتمل أن يتم تضمينها لأنها غالبًا ما يتم تنظيمها كأجهزة طبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أظهر تحليل الخبراء للخوارزميات أنها تبنى غالبًا بطرق تعيد إنتاج التحيز العنصري.