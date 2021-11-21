Yubico توفر طريقة أكثر أمانًا لحمل مفاتيح الأمان

تعاونت Yubico مع Keyport من أجل صناعة منظم مفاتيح جديد مصمم لتخزين مفتاح أمان YubiKey بأمان (دونجل صغير يمكن أن يكون بمثابة طبقة إضافية من الأمان لعمليات تسجيل الدخول الخاصة بك) جنبًا إلى جنب مع مفاتيح منزلك في حاوية صغيرة مضغوطة.

وعادةً ما تتميز مفاتيح الأمان بفتحة صغيرة يمكن من خلالها توصيلها بسلسلة المفاتيح. وبالرغم من أن هذه طريقة مناسبة لحمل مفاتيح الأمان. ولكن إنها تزيد من خطر تعرضها للتلف.

ويمكن أن يكون كسر مفتاح الأمان عن طريق الخطأ مشكلة كبيرة، وهنا يأتي دور Yubico x Keyport Pivot 2.0.

ويسمح هذا الملحق الجديد للمستخدمين بحمل المفاتيح – المعدنية العادية ومفاتيح الأمان – مع كونها موضوعة بأمان داخل إطار معدني متين.

ويتميز منظم المفاتيح بهيكل من الألمنيوم الأسود المؤكسد 6061. ويبلغ طول ملحق الحمل 3.2 إنشات وعرضه 0.6 إنش بوزن أقل قليلاً من 29 جرام (قبل توصيل المفاتيح).

وصدر منظم مفاتيح Yubico x Keyport Pivot 2.0 في وقت سابق من هذا الشهر بقيمة 25 دولار، وهو من الناحية الوظيفية ملحق مشابه جدًا لمنظم Keyport الحالي Pivot 2.0.

ويبدو أن الاختلافات ترقى إلى مستوى وجود شعار Yubico صغير من الخارج فقط. ويشير موقع Yubico أيضًا إلى أن هذا الإصدار لا يتضمن خدمة المفقودات والعثور عليها من Keyport.

وإلى جانب مفتاح أمان YubiKey، يوفر منظم مفاتيح مساحة تتسع لما يصل إلى سبعة عناصر أخرى بحجم المفتاح. ويتميز منظم المفاتيح بمسمار تثبيت يعمل على تثبيت الأشياء الخاصة بك في مكانها.

من صنع Keyport بالتعاون مع Yubico

يسهل منظم المفاتيح حمل مفاتيح الأمان دون القلق بشأن التلف عندما تكون في حقيبة أو في الجيب. بالإضافة إلى ذلك يسهل الملحق الاحتفاظ بالمفاتيح منظمة، وهو مناسب بشكل أفضل للوجود بجوار الحاسب المحمول عند توصيل مفتاح الأمان.

بالإضافة إلى المفاتيح، تبيع Keyport مجموعة متنوعة من الأدوات المصممة للجلوس في حواملها، مثل الأدوات المتعددة والمصباح اليدوي الصغير وكابل الشاحن والأقلام و OmniFob Smart Remote و NEBA Knife.

وتشتمل مفاتيح YubiKeys المتوافقة على السلسلة 5، بالإضافة إلى سلسلة Bio الجديدة، التي يتم تنشيطها باستخدام بصمة الإصبع.