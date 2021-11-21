Xpeng كشفت عن سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة

كشفت Xpeng، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة المسماة G9 في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات في الصين مع استمرار المنافسة في سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين بالتصاعد.

وتبرز XPeng بصفتها واحدة من أهم صانعي السيارات الكهربائية في الصين، مع ثلاث سيارات في السوق حاليًا. وبدأ دخولها إلى هذا القطاع في 2018 بسيارتها G3.

وسرعان ما انضمت سيارة P7 إلى G3 في عام 2019، وظلت كلتا المركبات الكهربائية من الركائز الأساسية في أسطول XPeng.

وتوسعت شركة صناعة السيارات منذ ذلك الحين في الخارج، حيث باعت كلتا المركبات الكهربائية في أوروبا، بدءًا من النرويج، وهي أول أسواقها الخارجية.

وكشفت XPeng عن سيارتها الكهربائية الثالثة P5 في شهر أغسطس الماضي، وهي منافسة مباشرة لنموذج Model 3 من تيسلا في الصين. ولكن بتكلفة أقل بكثير.

وتمثل G9 نموذج الإنتاج الرابع للشركة. وتخطط Xpeng لإطلاق السيارة في الصين في الربع الثالث من عام 2022. ولكن الشركة قالت أيضًا إن السيارة مصممة للأسواق الدولية.

ويعني هذا أن السيارة متوافقة مع معايير تصميم السلامة C-NCAP و E-NCAP، بالإضافة إلى معايير اعتماد الاتحاد الأوروبي WVTA للسيارات.

وقال هنري شيا، المؤسس المشارك لشركة Xpeng في بيان صحفي: G9 هو أول نموذج لدينا يتم تصميمه وتطويره من الألف إلى الياء للأسواق الدولية والصينية. نقدم تصميماتنا الأكثر تطوراً لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

ويضيف إطلاق G9 سيارة رابعة إلى تشكيلة Xpeng، بعد G3 و P7 و P5. وهذه ثاني سيارات الدفع الرباعي في محفظة الشركة. وتضيف مركبة كهربائية أخرى إلى هذا الجزء التنافسي من السوق.

وتواجه G9 أمثال Model Y من تيسلا و ES6 من Nio و Li One من Li Auto. ولم تصدر الشركة تفاصيل الأسعار أو المدى حتى الآن.

Xpeng تستهدف الأسواق الدولية

تمثل G9 أول نموذج من الشركة مجهز بـ Xpilot 4.0، نظام الشركة المتقدم لمساعدة السائق، أو ADAS، المقرر طرحه في النصف الأول من عام 2023.

ونظرًا لاستعداده كمنافس لنظام المرشد الآلي من شركة تيسلا، يسمح Xpilot للسيارة بتنفيذ ميزات شبه مستقلة مثل تبديل المسار. وتحتوي السيارة أيضًا على رقاقات القيادة الذاتية Orin-X من إنفيديا.

وتقول Xpeng إن G9 تكون متوافقة مع شواحنها الفائقة X-Power. التي تسمح للسيارات بشحن ما يصل إلى 200 كيلومتر من مدى القيادة في 5 دقائق.

وتحتوي G9 أيضًا على تقنية Light Detection and Ranging، أو ليدار. وترسل هذه الأنظمة أشعة الليزر التي ترتد لقياس المسافة.

وتتم معالجة هذه الحزم العائدة بواسطة خوارزمية لإنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد للأجسام المحيطة، وهي تقنية أساسية للمركبات الذاتية القيادة لفهم بيئتها.