هوندا تعرض أحدث نسخة من مركبة العمل الذاتية القيادة

قدمت شركة هوندا في CES 2018 في لاس فيجاس لأول مرة مركبة العمل الذاتية القيادة AWV كمفهوم، حيث جمع المفهوم بين منصة الشركة القوية والمتينة للطرق الوعرة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتقدمة الذاتية القيادة الناشئة.

وكانت النتيجة هي فئة جديدة من مركبات العمل القادرة التي يمكن نشرها في مجموعة متنوعة من بيئات العمل الديناميكية.

وتستخدم AWV مجموعة من المستشعرات للعمل بشكل ذاتي، باستخدام GPS لتحديد الموقع والرادار والليدار لاكتشاف العوائق والكاميرات المجسمة (الثلاثية الأبعاد) للمراقبة عن بعد. ويمكن تشغيل المركبة أيضًا عن طريق جهاز التحكم عن بعد.

واختبرت هوندا والشركة الهندسية Black & Veatch بنجاح النموذج الأولي لمركبة العمل الذاتية القيادة AWV في موقع إنشاءات Black & Veatch في نيو مكسيكو.

وخلال الاختبار الميداني الذي استمر لمدة شهر، قام النموذج الأولي من الجيل الثاني الكهربائي بالكامل بأداء مجموعة من الوظائف في مشروع بناء الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وشمل ذلك أنشطة القطر ونقل مواد البناء والمياه والإمدادات الأخرى إلى وجهات محددة مسبقًا داخل موقع العمل.

وتعاونت شركة Black & Veatch، وهي شركة عالمية للهندسة والبناء تركز على تحسين البناء والابتكار التكنولوجي، مع هوندا لتوفير أرض اختبار في العالم الحقيقي للتحقق من صحة تقنية AWV في موقع بناء نشط.

وتم تدريب موظفي الشركة من قبل مهندسي هوندا على بروتوكولات التشغيل والسلامة للمركبات لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في هذا المجال.

وقدمت Black & Veatch ملاحظات تفصيلية حول متطلبات المنتج والأعمال التي تساعد في تعزيز قدرات AWV وخدماتها.

وتمكنت هوندا من إثبات أداء نموذجها الأولي لمركبة العمل الذاتية القيادة الكهربائية بالكامل في بيئة بناء واسعة النطاق.

وتعتقد الشركة أن AWV لديها القدرة على تحقيق كفاءات أكبر ومستويات أعلى من السلامة وأداء بيئي أفضل لصناعة البناء والصناعات الأخرى التي تبحث عن حل ذاتي القيادة عبر الطرق الوعرة.

هوندا تواصل تطوير مركبتها للطرق الوعرة

حملت AWV مواد البناء والمياه والإمدادات الأخرى عبر موقع العمل الذي تبلغ مساحته 1000 فدان. ويمكن أن تحمل AWV حمولة تصل إلى 399 كيلوجرام. كما يمكن أن تسحب مقطورة بوزن إجمالي يبلغ 750 كيلوجرام.

وفي مقطع فيديو يعرض AWV، يلاحظ موظف في Black & Veatch أن المركبة قد تستغرق بعض الوقت للتنقل عبر هذا الموقع الكبير.

نتيجة لذلك فإن تحميل المركبات بالمواد وإرسالها إلى موقع آخر يمكن أن يجعل الأمور أكثر كفاءة. كما يقلل من وقت تنقل الموظفين، مما يتيح لهم العمل في أشياء أخرى.

وأنشأت هوندا خريطة عالية الدقة للموقع حتى يتمكن المشغلون من تعيين نقاط البداية والنهاية لمركبات AWV. وتقول إن المركبات توقفت على بعد سنتيمترات من وجهاتها.

وتدعي الشركة أن المركبة يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات بشحنة واحدة. حتى في البيئة ذات درجة الحرارة العالية.

وتقول هوندا إنه حتى مع سعة الحمولة القصوى، فإن AWV لديها مدى يصل إلى 45 كيلومتر، اعتمادًا على حالة الاستخدام.

وتهدف شركة صناعة السيارات إلى تحسين أداء AMV وتصميمها. وقد توفر أيضًا القدرة على إضافة المرفقات والأدوات. ولم تكشف الشركة بعد عن خطط لإصدار نسخة تجارية من AMV حتى الآن.