ميتا تؤخر الرسائل المشفرة عبر فيسبوك وإنستاجرام

أجلت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستاجرام خطط تشفير رسائل المستخدمين حتى عام 2023 وسط تحذيرات من نشطاء سلامة الأطفال من أن مقترحاتها تحمي المعتدين من الكشف.

وتعرضت إمبراطورية وسائل الإعلام الاجتماعية لمارك زوكربيرج لضغوط للتخلي عن خطط التشفير الخاصة بها، التي وصفتها وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، بأنها غير مقبولة.

وقالت الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال إن الرسائل الخاصة هي الخط الأمامي للاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت لأنها تمنع تطبيق القانون ومنصات التكنولوجيا من رؤية الرسائل من خلال ضمان أن المرسل والمتلقي فقط هم من يمكنهم عرض المحتوى الخاص بهم.

وأعلنت رئيسة قسم السلامة في شركة ميتا أن عملية التشفير تتم في عام 2023. وكانت الشركة قد قالت سابقًا إن التغيير يحدث في عام 2022 على أقرب تقدير.

وكتبت أنتيجون ديفيس في صحيفة صنداي تلغراف: إننا نأخذ وقتنا في جعل هذا الأمر يسير بالشكل الصحيح. لا نخطط للإطلاق العالمي للتشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا عبر جميع خدمات المراسلة لدينا حتى وقت ما في عام 2023.

وأضافت: بصفتنا شركة تربط بين مليارات الأشخاص حول العالم وقد قامت ببناء تقنية رائدة في الصناعة، فإننا مصممون على حماية الاتصالات الخاصة للأفراد والحفاظ على أمانهم عبر الإنترنت.

وتستخدم الشركة التشفير من طرف إلى طرف عبر خدمة المراسلة واتساب. وكانت تخطط لتوسيع ذلك ليشمل تطبيقات ماسنجر وإنستاجرام في عام 2022. وذلك بعد أن جعلت مكالمات الصوت والفيديو مشفرة عبر ماسنجر.

وقال زوكربيرغ في عام 2019: يتوقع الناس أن تكون اتصالاتهم الخاصة آمنة. وأن لا يراها إلا الأشخاص الذين أرسلوها إليهم وليس المتسللين أو المجرمين أو الحكومات أو حتى الأشخاص الذين يقومون بتشغيل الخدمات التي يستخدمونها.

2.8 مليار شخص يستخدمون تطبيقات ميتا كل يوم

يستخدم 2.8 مليار شخص تطبيقات الشركة كل يوم. وقامت صناعة التكنولوجيا بأكثر من 21 مليون إحالة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم تحديدها عبر منصاتها على مستوى العالم إلى المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين في عام 2020. وكان أكثر من 20 مليون من هذه التقارير من فيسبوك.

وقالت ديفيس إن ميتا قادرة على اكتشاف إساءة الاستخدام بموجب خطط التشفير. وذلك باستخدام البيانات غير المشفرة ومعلومات الحساب والتقارير الواردة من المستخدمين.

وسمح نهج مماثل عبر واتساب بتقديم تقارير إلى سلطات سلامة الأطفال. وقالت: أظهرت مراجعتنا الأخيرة لبعض الحالات التاريخية أننا ما زلنا قادرين على توفير معلومات مهمة للسلطات. حتى لو كانت هذه الخدمات مشفرة من طرف إلى طرف.

وكانت باتيل معارضًا صريحًا لخطط ميتا. نتيجة لذلك قالت في شهر أبريل: لا يمكن السماح بوضع تكون فيه القدرة على معالجة الأعمال الإجرامية وحماية الضحايا معاقة.

علاوة على ذلك رحب رئيس سياسة سلامة الأطفال في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال بالخطوة. وقال: فيسبوك محقة في عدم المضي قدمًا في التشفير من طرف إلى طرف. وذلك حتى يكون لديها خطة مناسبة لمنع إساءة معاملة الأطفال دون أن يتم اكتشافها عبر منصاتها.