ميامي تبعد السكوتر الكهربائي من شوارعها

صوتت لجنة مدينة ميامي لإنهاء تجربتها المتعددة السنوات مع السكوتر الكهربائي المشترك، ووافقت اللجنة على بند الجيب لإنهاء تجربة السكوتر. ودخل المرسوم حيز التنفيذ في منتصف ليل 18 نوفمبر.

ومنذ عام 2018، تمكن سكان ميامي والسياح من استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لاستئجار السكوتر الكهربائي. وصدرت أوامر لمشغلي هذه المركبات باستردادها أو المخاطرة بحجزها.

وعادة ما يثير السكوتر بعض الجدل أينما تم نشره. ولكن السكوتر ذو العجلتين كان مثيرًا للانقسام بشكل خاص في ميامي.

وادعى المؤيدون أنه مفيد في الحد من استخدام السيارات وربط السكان بمراكز النقل. بينما قال النقاد إنه مصدر إزعاج، حيث سد الأرصفة وخلق مواقف يتعرض فيها الدراجون غير المهرة لخطر الإصابة في حركة المرور.

وغضبت شركات السكوتر من التصويت. وقالت شركة Lyft في بيان: نشعر بخيبة أمل شديدة في إجراء المفوضية المتسرع وقصير النظر لإنهاء برنامج السكوتر. أدى ذلك إلى استبعاد خيار النقل الآمن والشائع الذي يستخدمه الآلاف من سكان ميامي يوميًا، وطرد عشرات العمال من وظائفهم.

واستشهدت Lyft بالتعليقات الأخيرة التي أدلى بها عمدة ميامي فرانسيس سواريز لدعم مركبة التنقل الصغيرة الكهربائية المشتركة أثناء حديثه في معرض لوس أنجلوس للسيارات. وقالت عن العمدة: نأمل أن يقف في وجه المفوضية نيابة عن سكان ميامي وزوارها.

وقالت شركة Lime في بيان: لقد كان الأمر بمثابة صدمة لعشرات الآلاف من الدراجين والعشرات من العاملين في ميامي الذين نوظفهم. لقد عملنا منذ فترة طويلة مع مدينة ميامي لتوفير خيارات نقل آمنة بأسعار معقولة ومستدامة للمقيمين والزوار وقد استثمرنا ملايين الدولارات في برنامج التنقل المصغر لدينا هنا.

صدرت أوامر لمشغلي السكوتر باستردادها

زعم المفوضون الذين صوتوا لإنهاء التجربة أن الدافع كان السلامة. واستخدمت مدن أخرى السلامة كذريعة لحظر مركبة التنقل الصغيرة.

وأغلقت ناشفيل تجربتها في عام 2019 بعد مقتل رجل على يد سائق سيارة أثناء ركوبه السكوتر. وأعيد تشغيل تجربة ناشفيل بعد عدة أشهر.

وغالبًا ما يشير مؤيدو مركبة التنقل الصغيرة إلى أن السيارات والشاحنات تشكل أكبر تهديد للأشخاص على الطريق.

وعندما يصاب شخص ما أثناء ركوب مركبة التنقل الصغيرة أو أي مركبة خفيفة الوزن، فعادةً ما يكون السبب هو أن المدن لم تفعل شيئًا يذكر لحمايته، مثل تثبيت ممرات الدراجات المحمية أو تقليل حدود السرعة أو الترويج لسياسات لتشجيع المشي وركوب الدراجات والسكوتر. ويحاججون بأن طرد مركبة التنقل الصغيرة يعزز فكرة أن الشوارع للسيارات وليس الناس.