طائرة رولز رويس الكهربائية هي الأسرع في العالم

قالت شركة رولز رويس إن طائرتها الكهربائية وصلت إلى أقصى سرعة 623 كيلومترًا في الساعة، مع ادعاء الشركة أن هذا جعل الطائرة أسرع مركبة كهربائية بالكامل في العالم.

وفي بيان، قالت الشركة إنها تعتقد أن Spirit of Innovation هي أسرع طائرة كهربائية بالكامل على كوكب الأرض. نتيجة لذلك فإنها تقدم ثلاث طلبات للحصول على أرقام قياسية عالمية إلى الاتحاد العالمي للرياضات الجوية.

وتشمل المطالبات:

وصلت سرعة الطائرة إلى 555.9 كيلومتر في الساعة لأكثر من 3 كيلومترات.

حققت الطائرة سرعة 532.1 كيلومتر في الساعة لأكثر من 15 كيلومتر.

صعدت الطائرة إلى ارتفاع 3000 متر في 202 ثانية.

وخلال عمليات التشغيل التي حطمت الأرقام القياسية، سجلت الطائرة سرعة قصوى تبلغ 623 كيلومتر في الساعة. نتيجة لذلك تعتقد الشركة أن هذا الرقم يجعل Spirit of Innovation أسرع مركبة كهربائية بالكامل في العالم.



وتأتي Spirit of Innovation نتيجةً لمشروع يسمى ACCEL، أو تسريع كهربة الطيران. ويشمل شركاء المبادرة المتخصصين في المحركات الكهربائية ووحدات التحكم YASA، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمرسيدس. بالإضافة إلى Electroflight، التي وصفتها رولز رويس بأنها شركة طيران ناشئة.

ومن حيث التمويل، جاء 50 في المئة من معهد تكنولوجيا الفضاء بالشراكة مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية التابعة لحكومة المملكة المتحدة وابتكار المملكة المتحدة.

ووفقًا للشركة، تستخدم الطائرة محركًا كهربائيًا بقدرة 400 كيلوواط وحزمة بطارية الدفع الأكثر كثافة في القوة التي تم تجميعها في المجال.

علاوة على ذلك أكملت الطائرة في شهر سبتمبر رحلتها الأولى. وحلقت عبر سماء المملكة المتحدة لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

ومع تصاعد المخاوف بشأن الاستدامة والبيئة، فإن المناقشات حول الطيران تركز بشكل متزايد على كيفية التقليل من الأثر البيئي من خلال الابتكارات والأفكار.

تتمتع رولز رويس بتاريخ طويل في مجال الطيران

يصف الصندوق العالمي للحياة البرية السفر الجوي بأنه النشاط الأكثر كثافة للكربون الذي يمكن للفرد القيام به.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعت مجموعة من الشركات إلى تطوير خطط ومفاهيم تتعلق بالطيران المنخفض الانبعاثات والعديم الانبعاثات.

وفي شهر سبتمبر الماضي حلقت طائرة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين قادرة على نقل الركاب في سماء إنجلترا في أول رحلة لها.

كما شهد الشهر نفسه أيضًا إطلاق إيرباص تفاصيل ثلاث طائرات مفاهيمية تعمل بالهيدروجين. وادعت الشركة أنها يمكن أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035.