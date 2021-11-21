جوجل ستاديا تحتفل بعيد ميلادها الثاني

في 19 نوفمبر 2019، أطلقت شركة جوجل خدمة الألعاب السحابية ستاديا بصفتها خدمة قيد التطور، ويمكن القول إنها لا تزال كذلك حتى اليوم. ولكن الشيء الوحيد الذي يتم تحسينه باستمرار هو سعر الدخول، وتقوم عملاقة البحث بتخفيضه أكثر للاحتفال بعيد ميلاد ستاديا الثاني.

ويجب أن تكون الآن قادرًا على شراء مجموعة أجهزة Stadia Premiere Edition مع Chromecast Ultra و Stadia Controller مقابل 22.22 دولار فقط أو 22.22 يورو في أربعة عشر بلدًا بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى نفاد الإمدادات.

كما يمكنك في الولايات المتحدة الحصول على مجموعة الأجهزة مجانًا عند شراء أي لعبة بقيمة 30 دولار أو أعلى في متجر ستاديا حتى 29 نوفمبر. وذلك بالرغم من أنك تحصل على ذلك عبر رمز استرداد بعد الشراء.

وقد تحتاج أيضًا إلى دفع رسوم الشحن (البنود والشروط هنا). وتقول جوجل إنها تطلق مجموعة متنوعة من الصفقات على الألعاب هناك أيضًا.

ومن المعتاد أن تقدم الشركة فعليًا أجهزة Stadia. ولكن كانت حزم الحصول على أجهزة مجانية في السابق تتطلب منك دفع ثمن لعبة كاملة السعر 59.99 دولار.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام Chromecast Ultra في أمور أخرى إلى جانب ممارسة الألعاب، مع الإشارة إلى أن جهاز كروم كاست الأساسي لا يزال يكلف 20 دولار للشراء.

وتقول الشركة إن لديها الآن أكثر من 200 لعبة في متجر ستاديا وعرضت ما يقرب من نصفها في وقت أو آخر في اشتراك Stadia Pro المدفوع خلال العام الماضي.

وإذا بدأت الاشتراك في Stadia Pro في شهر نوفمبر 2020، وتأكدت من المطالبة بكل لعبة معروضة، فمن المحتمل أنك دفعت ما يزيد قليلاً عن 100 دولار للوصول إلى 91 لعبة مختلفة. وتقدر الشركة أن شراء مكتبة الألعاب نفسها كان يكلف 2000 دولار.

جوجل تقدم أجهزة مجانية أو رخيصة

ليس من الواضح إلى متى أو كيف قد تستمر جوجل في دعم ستاديا بعد أن تضاءلت طموحاتها. وقامت كل من مايكروسوفت وإنفيديا مؤخرًا بترقية الأجهزة التي تعمل على تشغيل خدمات الألعاب السحابية. ولكن جوجل لم تصدر أي نوع من الإشارات بأنها قد تحذو حذوها. ولا يبدو أن معظم ناشري الألعاب ملتزمون جدًا بالمنصة.

كما ليس لدى الشركة خارطة طريق محدثة لخدمة ستاديا. ولكن تقول إن هناك المزيد في المستقبل. وكانت أحدث تجربة للشركة عبارة عن تجارب ألعاب مجانية محددة بوقت. وتتمثل إحدى نقاط القوة الحالية في ستاديا في أنه من السهل جدًا تجربتها، وكل ما تحتاجه هو حساب جوجل.

وقالت الشركة: نحن حريصون على مواصلة العمل على تقديم أفضل الألعاب والميزات الجديدة لمجتمع اللاعبين لدينا حتى نتمكن من المساعدة في بناء مستقبل مشرق للألعاب السحابية. مع استمرار التجارب المميزة بهدف تسهيل دخول اللاعبين إلى الألعاب وتجربة ستاديا.