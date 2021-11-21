تطبيق إكس بوكس يحل مشكلات تثبيت الألعاب

تسمح شركة مايكروسوفت الآن للمختبرين بالوصول إلى تطبيق إكس بوكس الجديد لنظام التشغيل ويندوز الذي يعمل على تحسين عملية تثبيت اللعبة بشكل كبير من متجر ويندوز.

ويسمح التطبيق المحدث للاعبين عبر أجهزة الحاسب بتثبيت الألعاب في أي مجلد من اختيارهم مع وصول غير مقيد إلى ملفات اللعبة.

ويساعد هذا الخيار في معالجة العديد من مشكلات تثبيت الألعاب من Xbox Game Pass للحاسب الشخصي. ويجب أن يعني أيضًا أنه يمكنك نسخ ملفات اللعبة احتياطيًا واستعادتها إذا لزم الأمر.

وأجبرت مايكروسوفت في السابق الألعاب على التثبيت في مجلد WindowsApps. وتم قفله بحيث لا يمكنك تعديل الملفات أو نقلها بحرية.

ويتيح لك تطبيق إكس بوكس المحدث الآن اختيار موقع. وإذا كانت لديك ألعاب مثبتة، فيمكنك نقلها إلى أقراص ثانوية.

ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 اختبار التطبيق الجديد من خلال تطبيق Xbox Insider Hub من المتجر.

وتحتاج إلى الانضمام إلى معاينة Windows Gaming داخل تطبيق Xbox Insider Hub للحصول على تطبيق إكس بوكس المحدث.

وتسرد مايكروسوفت عددًا من المشكلات المعروفة لهذا الإصدار المبكر. بما في ذلك مشكلات تشغيل بعض الألعاب المثبتة عبر أقراص خارجية. وقد ترى خطأ “الملف القابل للتنفيذ غير صالح” عند تشغيل بعض الألعاب بعد تثبيتها في البداية.



وتظهر بعض الألعاب أن هناك تحديثًا متاحًا. ولكن تحديد زر التحديث لا يفعل شيئًا. كما قد يستغرق بدء تحديث اللعبة وقتًا طويلاً. ويتضمن ذلك التحديثات التي تضيف محتوى إلى التثبيت الموجود.

كما قد تواجه مشكلات في تغيير مجلد تثبيت اللعبة من تطبيق Xbox. وقد تتسبب محاولة تشفير مجلد تثبيت اللعبة من Windows Shell في حدوث مشكلات في التوافق.

ولم يتم التعرف على الأقراص في تطبيق Xbox بعد حذف مجلد تثبيت اللعبة. وقد لا تعمل التعديلات الخاصة بإصدار لعبة ما عبر منصة أخرى من خلال إصدار Xbox PC Game Pass.

مشكلات التثبيت بالنسبة لـ إكس بوكس تتلاشى

هناك بعض الألعاب غير المدعومة حتى الآن مثل Back 4 Blood و Slay the Spire وألعاب التي تقدم التثبيت المسبق. ولن تظهر ملفات الألعاب الخاصة بهذه الألعاب في مجلد تثبيت اللعبة.

ولا يشير تطبيق Xbox إلى هذا حاليًا. ولكن قد يحدث في المستقبل. وإذا لم تظهر الألعاب خارج هذه القائمة في مجلد تثبيت اللعبة، فمن المحتمل أيضًا أن تكون في انتظار الدعم.

ولا يزال يتعذر عليك إضافة الألعاب التي تم تنزيلها من متجر ويندوز إلى Steam، حيث يبدو أن هناك مشكلة إذن تمنع ذلك.

ولا يزال تطبيق Xbox قيد المعاينة. نتيجة لذلك قد يكون هذا خطأ قد تتم معالجته قبل إتاحته على نطاق واسع.

وفي كلتا الحالتين، أصبحت عمليات تثبيت ألعاب متجر ويندوز تشبه Steam، وذلك بعد سنوات من المشكلات والأخطاء لمستخدمي أجهزة الحاسب.

وإذا كنت تتجنب Xbox Game Pass للحاسب الشخصي بسبب متجر ويندوز، فمن المفترض أن يزيل تطبيق Xbox الجديد هذا بعض المشكلات المرتبطة به.