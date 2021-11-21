بايدو تريد إطلاق خدمة Apollo Go في 100 مدينة

تخطط شركة بايدو لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية دون سائق في 100 مدينة بحلول عام 2030، حيث تتطلع شركة البحث الصينية العملاقة إلى تنويع أعمالها بما يتجاوز الإعلانات.

وتواصل بايدو تكثيف طموحاتها في القيادة الذاتية. وصنعت شركة التكنولوجيا الصينية اسمها في محركات البحث، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على إعلانات البحث لتحقيق الإيرادات. ولكن تأمل أن رهانها الكبير على القيادة الذاتية قد يؤتي ثماره في المستقبل.



وتشغل بايدو حاليًا خدمة سيارات الأجرة الآلية دون سائق Apollo Go في خمس مدن صينية. ويمكن للمستخدمين طلب السيارة الذاتية القيادة عبر أحد التطبيقات.

وقال روبن لي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تريد توسيع Apollo Go إلى 65 مدينة بحلول عام 2025 ومن ثم 100 مدينة بحلول عام 2030، في خطاب داخلي تم نشره.

وتمثل هذه مجموعة كبيرة من التراخيص التي تحتاج الشركة للحصول عليها من المنظمين المحليين. وترجع استدامة النشاط التجاري إلى عدد هذه التصاريح التي تتيح العمليات التجارية لخدمة Apollo Go. وعدد الرحلات التي يمكن للخدمة توفيرها.



وتسلط سرعة خطة توسع بايدو الضوء على استثمار الشركة في القيادة الذاتية، وهو مجال يرى المحللون أنه يمثل نشاط تجاري بمليارات الدولارات لشركة التكنولوجيا العملاقة في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، قدر لي أن بايدو ربما تكون أكبر مزود خدمة سيارات أجرة آلية في العالم من حيث عدد الرحلات.

وفي الربع الثالث وحده، وفرت الشركة 115 ألف رحلة. وتوقع لي أن يكون الرقم للربع الرابع أكبر بكثير من الرقم المبلغ عنه الذي يمكنك سماعه في أي مكان آخر في العالم.

وفيما يتعلق بتحسين تقنية القيادة الخاصة بها، قطعت الشركة حتى الآن أكثر من 16 مليون كيلومتر من مسافة القيادة الذاتية من المستوى L4.

أعلنت بايدو عن إيرادات بلغت 4.95 مليارات دولار

يأتي إعلان بايدو للسيارات الذاتية القيادة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 4.95 مليارات دولار للربع الثالث. وهو ما كان أعلى من توقعات السوق.

ومع ذلك، حذر لي من أن الإنفاق الإعلاني قد تأثر بالتباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني. لا سيما في مجالات تشمل التعليم والعقارات. ولا تزال بايدو تحقق غالبية إيراداتها من الإعلانات.

وقال الرئيس التنفيذي: نتوقع أن تستمر هذه المشاكل في المدى القريب. ولتنويع أعمالها، استثمرت الشركة في مجالات من أشباه الموصلات إلى السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية.

ولا تصنع بايدو السيارات، ولكنها وراء تكنولوجيا القيادة الذاتية في المركبات. ودخلت الشركة في شراكة مع العديد من صانعي السيارات الصينيين لتوسيع أسطول مركباتها الآلية.

وتقدم الشركة حلول القيادة لشركات السيارات عبر منصة Apollo المفتوحة المصدر منذ عام 2017. وبينما جمعت المنصة مئات المستخدمين من المؤسسات، عززت بايدو علاقات أوثق مع شركاء معينين.

وأقامت مشروعًا مشتركًا مع شركة جيلي الصينية لتشكيل شركة Jidu Auto لصناعة السيارات الكهربائية. ويضخ الشركاء 7.7 مليارات دولار أمريكي.