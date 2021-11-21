استخدام حافظة النسخ واللصق المحسنة في ويندوز 11

حصل تطبيق حافظة النسخ واللصق في ويندوز 11 على عدة تحسينات وتحديثات جديدة تجعله أحد أفضل تطبيقات النظام.

وتعمل حافظة النسخ واللصق على تسجيل كل ما تقوم بنسخه ولصقه عبر النظام، وذلك حتى تتمكن من الوصول إليه بسرعة.

وتوجد بعض التطبيقات الخارجية التي تقدم لك هذه الخاصية، ولكن يعتبر تطبيق ويندوز أحد أفضل هذه التطبيقات.

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أهم التطورات في حافظة النسخ واللصق في ويندوز 11

ظهرت حافظة النسخ واللصق الخاصة بالويندوز للمرة الأولى في ويندوز 10 في العام الماضي، ولكن كانت هذه الحافظة تضم 25 قطعة فقط.

وتم تطوير الحافظة بشكل كبير في ويندوز 11، وأصبحت قادرًا على الوصول إلى مجموعة أكبر من القطع المنسوخة، بالإضافة إلى قسم منفصل للصور والرموز التعبيرية.

تفعيل الحافظة في ويندوز 11

يأتي تطبيق الحافظة مدمجًا مع ويندوز 11 ولا تحتاج لتثبيت أي تطبيق منفصل، ولكن تحتاج إلى تفعيل التطبيق عبر الإعدادات.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات عبر قائمة إبدأ

ومن ثم اختر صفحة النظام، وبعد ذلك تجد اختيارًا يدعى حافظة النسخ واللصق Clipboard

وعندما تفتح هذا الاختيار تجد أمامك مجموعة من الاختيارات للتحكم فيها،و تستطيع تفعيلها عبر هذه القائمة ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى وتنظيفها وغيرها من الأمور.

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استخدام الحافظة والوصول لمحتوياتها

تستطيع الوصول لمحتويات الحافظة بشكل سهل وسريع في ويندوز 11، وذلك عبر الضغط على أزرار التشغيل السريعة وهي زر علامة الويندوز وحرف V في لوحة المفاتيح.

ولا يوجد اختلاف في عملية نسخ المحتوى لينتقل إلى الحافظة، لذلك يمكنك نسخ المحتوى كما ترغب دون الخوف من حذفه أو فقدانه.

وعندما تقوم بفتح تطبيق الحافظة، فإنك تجد أمامك مجموعة متنوعة من الاختيارات في الشريط العلوي.

وتستطيع عبر هذه الاختيارات الوصول إلى الرموز التعبيرية أو الرموز الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى البحث في محرك الصور المتحركة والملصقات.

كما يمكنك نسخ الصور مباشرةً والاحتفاظ بها في الحافظة، وذلك عبر نسخ الصورة كما لو كنت تنقلها لمجلد آخر.

ويعتبر تحديث الحافظة الجديد في ويندوز 11 أحد أهم مميزات النظام التي يغفل عنها الجميع، حيث توفر عليك تثبيت تطبيقات خارجية تقوم بالوظيفة ذاتها.