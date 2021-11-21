استخدامات مبتكرة لأجهزة AirTags من آبل

أعلنت آبل سابقًا عن أجهزة airtag الخاصة بها، وهي قطعة صغيرة ترفقها بأي شيء تمتلكه لتستطيع العثور عليه بسهولة.

وأطلقت معها بالطبع مجموعة من الملحقات التي تساعدك على استخدام التقنية بشكل أفضل، ولكن تأتي هذه الملحقات بأسعار مرتفعة قليلًا.

ونتيجةً لذلك فقد اهتم الكثيرون بإجراء بعض التطويرات والتحديثات على قطع AirTag لتصبح سهلة الاستخدام مع الأشياء المختلفة.

تحذير حول الضمان من آبل

تسبب أغلب الطرق التي نذكرها اليوم في خرق ضمان AirTag، حيث تتضمن هذه الطرق تطبيق تعديلات على القطعة مباشرةً.

كما قد تسبب في فقدان AirTag لقدرتها على مقاومة المياه والأتربة، حيث تأتي الأجهزة مغلقة من الشركة ومحمية بأعلى تقييم ضد المياه والأتربة.

وبسبب هذا فإنك لا يجب أن تتبع الطرق التالية إن لم تكن متأكدًا من رغبتك في ذلك أو لمجرد التجربة.

استخدام AirTag مع المحفظة دون شراء محفظة آبل

يعتبر استخدام AirTag مع المحفظة أحد أهم الاستخدامات الخاصة بالتقنية، وقد أعلنت آبل كثيرًا عن محافظ خاصة بها.

ولكن بسبب حجم قطعة AirTag الممتلئ قليلًا، فإنك لا تستطيع وضعها في جيب المحفظة والتنقل بها بسهولة.

ونتيجةً لذلك قام Andrew Ngai بابتكار طريقة جديدة لاستخدام القطعة مع المحفظة بشكل مريح، وذلك عبر تحويلها إلى بطاقة.

وتعتمد هذه الفكرة على فك القطعة وإزالة مكوناتها، ومن ثم وضع هذه المكونات على بطاقة بلاستيكية طبعت خصيصًا لها.

وتستطيع بذلك وضع هذه البطاقة وسط باقي البطاقات التي تمتلكها في محفظتك، ومن ثم استخدامها دون المعاناة من حجمها.

ثقب حفرة في Airtag

إحدى الاستخدامات المشهورة لهذه القطعة والتي تحاول آبل الترويج لها كثيرًا هي مع مفاتيحك حتى لا تفقدها.

ولكن يجب أن تحصل على ميدالية خاصة حتى تتمكن من استخدام هذه القطعة معها مباشرةً أو يمكنك ثقب حفرة صغيرة في القطعة ذاتها.

ويعتبر هذا التعديل أحد أسهل التعديلات عندما يتعلق الأمر بتعديل AirTag، وكل ما تحتاج له استخدام مثقاب صغير ووضع الثقب في الجزء البلاستيكي العلوي من القطعة الذي لا يحتوي على أي مكونات إلكترونية.

ولكن تذكر أن تزيل قطعة البطارية قبل أن تبدأ بالثقب في AirTag حتى لا تسبب في أي ضرر كبير أو دائم للبطارية.

طباعة الملحقات ثلاثية الأبعاد

إذا كنت تمتلك طابعة ثلاثية الأبعاد أو تستطيع الوصول إلى واحدة، فهذا يعني أنك تستطيع طباعة أي شيء ترغب فيه.

ويمكنك طباعة الكثير من الملحقات الإضافية لتستخدم قطعة Airtag معها كما ترغب، وقد قام أحد المستخدمين بطباعة قطعة خاصة لتوصيلها بالطائرة الآلية.

كما تستطيع طباعة قطعة خاصة لتتمكن من وضعها على حيوانك الأليف والعثور عليه بسهولة لاحقًا، وتوجد الكثير من الاستخدامات المتنوعة والممكنة لهذه الفكرة.