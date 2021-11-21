أهم التغييرات في نسخة 8 1password لأجهزة ويندوز

يعتبر تطبيق 1Password أحد أهم تطبيقات إدارة كلمات المرور لأجهزة ويندوز والهواتف المحمولة، وقد حصل التطبيق مؤخرًا على تحديث كبير.

وجاءت النسخة الجديدة من التحديث لتكون أول نسخة تطلقها الشركة بعد إطلاق ويندوز 11 الرسمي، لذلك اعتمدت الشركة على لغة تصميم قريبة من ويندوز 11 ليتوافق معه بشكل أفضل، ويعتبر التحديث الجديد الإصدار الثامن من التطبيق.

ويضم التحديث كذلك مجموعة من المميزات الجديدة التي تزيد من إنتاجية المستخدمين وسهولة التعامل مع التطبيق.

تغيير كامل لتصميم 1Password ليناسب ويندوز 11

يعتبر التطوير الذي تم على تصميم واجهة 1Password هو أكبر تغيير في النسخة الجديدة، حيث اختلف شكل التطبيق تمامًا.

ويعمل التطبيق في نسخته الجديدة والواجهة الجديدة شكل جيد مع أجهزة ويندوز 10 أيضًا، ولكن توجد بعض الاختلافات.

ويتوافق التحديث الجديد مع الوضع الداكن والفاتح لنظام ويندوز 11، وهو يعمل معه تلقائيًا دون أي تدخل من المستخدم.

كما تم تحديث الشريط الجانبي ليسمح لك بالوصول إلى جميع المميزات التي تحتاجها مباشرةً دون التوجه إلى القوائم.

وقد حصلت إضافة المتصفح أيضًا على تصميم جديد يجعلها مناسبة ومتوافقة بشكل كبير مع ويندوز 11.

التطورات الأمنية وتحسينات الخصوصية

أصبح التطبيق يدعم خاصية Windows Hello التي تسمح للنظام بالتأكد من شخصيتك دون إدخال كلمات مرور عبر البصمات.

كما حصل 1Password على إضافة جديدة يطلق عليها Watchtower، وتعمل هذه الإضافة كبرج لمراقبة جميع كلمات المرور الخاصة بك.

ويعني هذا أنك تستطيع معرفة حالة جميع كلمات المرور والحصول على إحصائيات سريعة حول هذه الكلمات مباشرةً عبر برج المراقبة.

ويمكنك عبر هذا البرج أيضًا معرفة كلمات المرور المعرضة للاختراق أو التي قمت بإعادة استخدامها أكثر من مرة والمواقع الغير آمنة.

خاصية الوصول السريع عبر واجهة ويندوز

تسمح لك هذه الخاصية بالوصول بشكل سريع إلى التطبيق دون الحاجة إلى فتحه أو مغادرة التطبيق الذي تستخدمه.

ويمكنك عبر هذه الخاصية البحث عن كلمات المرور مباشرةً عبرها ونسخها أو كتابتها في الموقع الذي ترغب استخدامها معه.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على أزرار ctrl+shit+ space، وتستطيع بالطبع تعديل هذه الاختصارات كما ترغب.

استخدام المجموعات لإنشاء كلمات المرور بشكل أسرع

كنت تحتاج سابقًا لإدخال إسم الموقع ورابطه بشكل يدوي حتى تتمكن من عمل كلمة مرور جديدة له.

ولكن مع التحديث الجديد أصبح التطبيق يعرض لك مجموعة متنوعة من المواقع والتطبيقات التي يمكن أن تحتاجها.

وعندما تختار إحدى هذه المواقع من القائمة التي تظهر أمامك، فإن التطبيق يضع إسم الموقع والرابط بشكل تلقائي دون تدخل منك.