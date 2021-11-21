أمازون ومايكروسوفت وجوجل تريد العمل مع الجيش

صرحت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أن وزارة الدفاع طلبت عروض من أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأوراكل لعقود السحابة.

ويأتي هذا التواصل بعد أن وضع البنتاغون جانبًا عقدًا متنازعًا عليه بقيمة 10 مليارات دولار كانت مايكروسوفت قد فازت به.

ولا تزال قيمة العقود الجديدة غير معروفة. ولكن وزارة الدفاع تقدر أنها قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

ويبدو أن الجهد الجديد، المعروف باسم قدرة سحابة القتال المشتركة Joint Warfighting Cloud Capability، أو JWCC، يدعم كبار مزودي البنية التحتية السحابية العالمية، أمازون ومايكروسوفت، بالرغم من أنه يمكن أن يوفر أيضًا المزيد من المصداقية لكيانين أصغر.

وقالت إدارة الخدمات العامة في إعلانها: تتوقع الحكومة منح عقدين من IDIQ – أحدهما لشركة أمازون والآخر لشركة مايكروسوفت. ولكن تعتزم منح جميع مزودي الخدمات السحابية الذين يبرهنون على القدرة على تلبية متطلبات وزارة الدفاع.

ويتضمن عقد IDIQ كمية غير محددة من الخدمات لفترة زمنية محددة. وقالت إدارة الخدمات العامة إن اثنين من مزودي البنية التحتية السحابية في الولايات المتحدة، أمازون ومايكروسوفت، يبدون قادرين على الامتثال لجميع متطلبات البنتاغون، التي تشمل الأجهزة التي يمكن أن تعمل خارج مراكز البيانات التقليدية وتدعم جميع مستويات سرية البيانات.

أمازون تريد حصتها من عقود الجيش

تأهلت أمازون ومايكروسوفت لعقد البنية التحتية المشتركة للدفاع المشترك، أو JEDI. وكان هذا العقد مخصصًا لمزود واحد وكان من المتوقع أن تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات. وفازت مايكروسوفت به في عام 2019، وقدمت أمازون احتجاجًا وألغى البنتاغون العقد في شهر يوليو.

وجادل آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بأن هناك تدخلًا سياسيًا في منح العقد. وأكد جاي سنودجراس، كاتب خطابات وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، في كتاب أن الرئيس السابق دونالد ترامب اتصل بماتيس وقال له عطل فرصة أمازون للمزايدة على JEDI. ولكن المفتش العام في البنتاغون قرر أن العقد لم يتأثر على ما يبدو بالبيت الأبيض.

ويختلف JWCC عن JEDI لأنه يسمح للبنتاغون بالاعتماد على مزودي خدمات سحابية متعددين. ويتوقع البنتاغون أن يكون لكل عقد من عقود IDIQ فترة أساس مدتها ثلاث سنوات وفترات خيار لمدة عامين.

وقالت المتحدثة باسم أوراكل: يسر أوراكل أن يتم تضمينها في طلب تقديم العروض الخاص بقدرات سحابة JWCC.

وأضافت: ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من الأمان والأداء والقيمة في التطبيقات السحابية للمؤسسات والبنية التحتية السحابية لدعم مهمة وزارة الدفاع.

وأشار المتحدث باسم جوجل إلى أن الشركة تخطط لمتابعة العرض للحصول على العقد العسكري، مشيرًا إلى أن البنتاغون هو أكبر صاحب عمل في العالم.

وقال متحدث باسم أمازون: إن التزامنا بدعم جيش أمتنا وضمان حصول مقاتلينا وشركائنا الدفاعيين على أفضل التقنيات للحصول على أفضل قيمة أصبح أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف: نتطلع إلى الاستمرار في دعم جهود التحديث التي تقوم بها وزارة الدفاع وبناء الحلول التي تساعد في إنجاز مهامهم الحرجة.