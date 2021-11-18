Ocean الكهربائية من Fisker تمتلك شاشة مركزية دوارة

كشفت شركة السيارات الكهربائية الناشئة Fisker عن نسخة الإنتاج من أول سيارتها الكهربائية، سياراة الدفع الرباعي Fisker Ocean، في معرض لوس أنجلوس للسيارات لعام 2021.

وتتشابه السيارة إلى حد كبير مع النموذج الأولي الذي ظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020. ولكن هناك بعض الميزات البارزة الجديدة، بما في ذلك الشاشة العاملة باللمس بقياس 17.1 إنشًا التي تدور من الاتجاه الرأسي إلى الاتجاه الأفقي.

وقال هنريك فيسكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fisker: عندما تستخدم هاتفك وتكتب عليه، فإنك تمسكه بهذا الشكل. وعندما تلتقط صورة أو إذا كنت ترغب في مشاهدة فيلم، فإنك تدير الهاتف بهذا الشكل.

وأضاف: لدينا في سيارتنا شاشة تتغير بضغطة زر من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي. إنها تدور.

ولم يوضح فيسكر أي مزيد من التفاصيل حول سبب فائدة الشاشة العاملة باللمس الدوارة بحجم جهاز تلفزيون صغير.

ولكن المشترين الذين يريدون الشاشة يتعين عليهم دفع مبلغ 69000 دولار. وذلك لأنها متاحة ضمن نسخة Ocean Extreme.

كما أن السقف الشمسي متاح ضمن Ocean Extreme، وهي ميزة تم الترويج لها في النموذج الأولي الأصلي. وتقول الشركة إن الألواح قادرة على التقاط طاقة كافية من الشمس لجعل السيارة تسير لنحو 2414 كيلومتر سنويًا.

ويحصل مشترو Ocean Extreme على نظام صوت أفضل ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة وبعض الميزات الحصرية الأخرى.

وتكلف نسخة Ocean Ultra نحو 50000 دولار. بينما تبلغ تكلفة نسخة Ocean Sport الأساسية 37500 دولار. وتأتي جميع النماذج الثلاثة مع نظام مساعدة السائق المتقدم الذي تطوره الشركة.

Fisker تعرض نسخة الإنتاج من Ocean

من ناحية الأداء، تدعي الشركة أن Ocean Sport تحصل على نحو 250 ميلًا من المدى. وتستمد Ocean Sport الطاقة من حزمة البطارية وترسلها إلى محرك واحد في مقدمة السيارة بقوة 275 حصانًا في ذروته. ومع ذلك، تدعي الشركة أنها تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.9 ثانية.

وتستخدم كل من Ocean Ultra و Ocean Extreme حزمة بطارية تتيح مدى قيادة يصل إلى 340 ميلاً و 350 ميلاً على التوالي. ويتم تجهيز هذين النموذجين بنظام الدفع الرباعي الذي يستخدم محركين كهربائيين.

ويولد المحرك المزدوج في Ocean Ultra ما يصل إلى 540 حصانًا ويمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.9 ثانية. بينما تحصل Ocean Extreme على 550 حصانًا وتقطع 100 كيلومتر في الساعة في 3.6 ثانية. كلا الإصدارين يوفران توجيه عزم الدوران أيضًا.

وتقول الشركة إن جميع النماذج الثلاثة قادرة على شحن السيارات الكهربائية الأخرى أو منزل المالك، وهو جزء من المهمة الأكبر للشركة الناشئة المتمثلة في تعزيز الطاقة النظيفة.

وتتضمن هذه المهمة الأكبر استخدام المواد المعاد تدويرها في المناطق الداخلية للسيارة. والاعتماد على الطاقة المائية في المصنع حيث يتم بناء سيارات الدفع الرباعي والألواح الشمسية.