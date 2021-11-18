سيارة كيا النموذجية EV9 هي رؤية لمستقبلنا الكهربائي

كشفت شركة كيا عن EV9، وهي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المفاهيمية الكبيرة للغاية مع زاوية تشبه سيارة Soul ومدى تقديري يصل إلى 480 كيلومتر.

ومثل EV6 التي تم كشف عنها سابقًا، يتم بناء EV9 عبر المنصة المعيارية الكهربائية العالمية الجديدة E-GMP من هيونداي.

وتمثل E-GMP معمارية هيونداي الكهربائية القابلة للتطوير التي تدعم Ioniq 5 و Kia EV6 و Genesis GV60، بالإضافة إلى السيارة المفاهيمية Hyundai Seven التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وتقول شركة صناعة السيارات إنها تمثل الأساس لعائلة كاملة من السيارات الكهربائية المخطط لها. وظهر هذا المفهوم لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2021.

وقد يكون للمركبة EV9 زوايا مثل سيارة Soul. ولكن تحتوي على جسم سيارة Kia Telluride. ويبلغ طول السيارة الاختبارية 194 إنشًا وعرض 81 إنشًا وارتفاعها 70 إنشًا ولها قاعدة عجلات 122 إنشًا.

وهذه السيارة أطول وأعرض من Kia Telluride وتندرج في فئة سيارات الدفع الرباعي الضخمة إذا تم تصنيعها.

وعلى عكس EV6 المتواضعة، يبدو أن EV9 مهيأة لكسب عملاء Kia Telluride و Cadillac Escalade بأبعادها ومساحتها الداخلية الواسعة.

وهذا يعني أنه قد يكون لها أيضًا نفس بنية 800 فولط مثل تلك المركبات الكهربائية الأخرى. ويسمح لها ذلك بقبول الشحن السريع للتيار المستمر بسرعات تصل إلى 350 كيلوواط.

ومثل Hyundai Seven، تقول كيا إن بطارية EV9 يمكن شحنها من 10 إلى 80 في المئة في نحو 30 دقيقة.

وتسير كيا في اتجاه تيسلا من خلال التخلص من الشبكة التقليدية واختيار واجهة ملونة للجسم بالكامل تنقل بوضوح قيم الاستدامة.

رؤية كيا للمستقبل الكهربائي كبيرة

بالرغم من شكلها الصندوقي، قالت كيا إنها مستوحاة من الماء، ولم يكن ذلك إشارة إلى الشكل. ولكن إشارة إلى الألوان الخارجية والداخلية.

وتصف كيا الطلاء الخارجي بأنه يحاكي العمق الواسع للمحيط. بينما تكون خيارات الألوان الداخلية زرقاء صافية مثل السماء.

ويهيمن على المقصورة شاشة لمس مركزية بقياس 27 إنش، وهي بعرض يقارب عرضها في سيارات الدفع الرباعي اليوم.

وهناك عجلة القيادة التي تسميها كيا لوحة التوجيه المنبثقة. ولكن من غير الواضح من الغرض الذي يخدمه الشكل.

ولن تؤكد كيا ما إذا كانت EV9 قد تدخل حيز الإنتاج. ولكن يبدو من المرجح للغاية حدوث ذلك، خاصة بالنظر إلى التزام صانع السيارات الكوري الجنوبي بإطلاق سبع بطاريات كهربائية مخصصة بحلول نهاية عام 2027 وبيع نصف مليون سيارة تعمل بالبطارية سنويًا بحلول عام 2026.