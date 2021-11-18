سبوتيفاي تطرح كلمات الأغاني في الوقت الفعلي

بعد سنوات من تجاهل طلب المستهلكين بشأن كلمات الأغاني داخل التطبيق، لا سيما في الولايات المتحدة، أعلنت منصة سبوتيفاي أنها توفر ميزة كلمات الأغاني الجديدة لجميع المستخدمين العالميين، سواء للخطط المجانية أو المدفوعة، عبر المنصات.

وهذه الميزة مدعومة من مزود الأغاني Musixmatch، وتأتي نتيجة لصفقة سابقة أبرمتها المنصة مع الشركة لتقديم كلمات الأغاني للمستخدمين في الهند وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وفي العام الماضي، قدمت المنصة كلمات الأغاني في الوقت الفعلي التي تتزامن مع الموسيقى للمستخدمين في 26 سوقًا حول العالم. وذلك بعد اختبار الميزة في البداية في عام 2019.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها 22 سوقًا من 26 سوقًا على أي شكل من أشكال دعم كلمات الأغاني.

وتوسعت تلك الصفقة لاحقًا إلى 28 سوقًا. وتمكن مستخدمو المنصة في اليابان أيضًا من الوصول إلى كلمات الأغاني من خلال صفقة مستقلة مع SyncPower.

ولكن المستخدمين في الأسواق الأخرى لم يتمكنوا من الوصول إلا إلى Behind The Lyrics، وهي ميزة تم إطلاقها في عام 2016 بالشراكة مع Genius التي قدمت كلمات تتخللها معلومات حول الأغنية ومعناها والفنان والتعليقات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، من خلال منتدى تعليقات المجتمع في سبوتيفاي، عبر آلاف المستخدمين على مر السنين للشركة عن تفضيلهم ميزة توفر كلمات الأغاني في الوقت الفعلي، بدلاً من كلمات الأغاني التي يتم مقاطعتها بالحقائق والمعلومات الأساسية الأخرى.

وأكدت المنصة أنها تزيل Behind The Lyrics لإفساح المجال لميزة كلمات الأغاني الجديدة. وتتوفر كلمات الأغاني عبر المنصات من خلال شريط “قيد التشغيل الآن”، اعتمادًا على المنصة.

يمكنك العثور على كلمات الأغاني في سبوتيفاي

يمكن للمستخدمين عبر الهاتف المحمول التمرير لأعلى من شاشة “قيد التشغيل الآن”. وذلك لمشاهدة كلمات الأغنية تعرض في الوقت الفعلي أثناء تشغيل الأغنية.

وفي تطبيق سطح المكتب، يمكنك النقر فوق رمز الميكروفون من شريط “قيد التشغيل الآن” بدلاً من ذلك. وفي تطبيق Spotify TV، تنتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى من عرض “قيد التشغيل الآن”. وذلك لتمكين كلمات الأغاني من خلال زر كلمات الأغاني.

وتقول الشركة إن الميزة تكون متاحة من خلال تطبيقها لمنصات بلاي ستيشن 4 و بلاي ستيشن 5 و Xbox One. بالإضافة إلى منصات Android TV و Amazon Fire TV وسامسونج وإل جي و Roku و Sky و Comcast.

كما توفر الميزة الجديدة أيضًا مشاركة مضمنة من خلال زر مضمن في الجزء السفلي من الشاشة عبر الهاتف المحمول. ويسمح ذلك للمستخدمين بتحديد كلمات الأغنية التي يريدون مشاركتها والوجهة.