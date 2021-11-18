إنستاجرام تغلق تطبيق Threads بحلول نهاية العام

قررت شركة إنستاجرام المملوكة لشركة ميتا إغلاق تطبيق المراسلة المستقل Threads. ولن يكون التطبيق مدعومًا بحلول نهاية شهر ديسمبر 2021 ، كما أكدت الشركة بعد أن بدأت التقارير عن الإغلاق الوشيك في الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتخطط المنصة لتنبيه مستخدمي Threads الحاليين من خلال إشعار داخل التطبيق يبدأ في 23 نوفمبر، الذي يوجههم للعودة إلى إنستاجرام لإرسال رسائل إلى أصدقائهم من الآن فصاعدًا.

وتم تقديم Threads في عام 2019 كتطبيق مصاحب لتطبيق إنستاجرام بعد فترة وجيزة من إغلاق الشركة لتطبيق المراسلة المستقل الآخر Direct.

وبدلاً من التركيز فقط على تجربة البريد الوارد مثل Direct، تم تصميم Threads على أنه تطبيق للكاميرا مصمم لاستخدامه في نشر تحديثات الحالة والبقاء على اتصال مع من حددتهم على أنهم الأصدقاء المقربون.

ومع ذلك، لم يكتسب التطبيق شعبية كبيرة. ولم يحظ Threads باهتمام كبير حتى تم تجديده في العام الماضي، مما جعل من الممكن إرسال رسائل إلى الجميع، وليس الأصدقاء المقربون فقط.

وبالرغم من أن التطبيق قد عرض طريقة لتحديث حالتك، ​​فقد كان من الصعب التنقل بين الأقسام المختلفة للتطبيق حتى إعادة تصميم 2020.

ومع التحديث، حاولت إنستاجرام تسهيل الانتقال بين قصص الأصدقاء وواجهة الكاميرا وأجزاء أخرى من التجربة.

وتم تصنيف التطبيق في المرتبة رقم 214 في فئة الصور والفيديو عبر متجر تطبيقات الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار فشله في التواصل مع جمهور أوسع.

وتم تصنيفه أيضًا بمتوسط 3.1 نجمة عبر 2500 تقييم حيث يشتكي المستخدمون من قابليته للاستخدام والتخطيط والميزات المفقودة ومواطن الخلل.

وشهد Thread حتى الآن ما يقرب من 13.7 مليون عملية تثبيت عالمية عبر آب ستور وجوجل بلاي.

جميع ميزات Threads متاحة في إنستاجرام

يأتي الإغلاق في وقت تقوم فيه ميتا (فيسبوك سابقًا) بتجديد منصاتها للرسائل. وبعد ظهور Threads لأول مرة، جعلت الشركة إنستاجرام وماسنجر قابلين للتشغيل المتبادل. ويعني ذلك أنه يمكن لمستخدمي إنستاجرام مراسلة الأصدقاء عبر ماسنجر والعكس صحيح.

وتضمنت التحديثات أيضًا مجموعة من الميزات الجديدة مثل طرق المشاركة في مشاهدة مقاطع الفيديو والتفاعل باستخدام الرموز التعبيرية وتغيير لون الدردشة والمزيد. كما تريد الشركة تضمين واتساب في تجربة المراسلة عبر المنصات.

وتم رصد رسالة إغلاق التطبيق لأول مرة بواسطة أليساندرو بالوزي. ولكن إنستاجرام لم تؤكد بعد التفاصيل علنًا لأن الرسالة لم تظهر بعد لمستخدمي التطبيق.

وجاء قرار الشركة بإغلاق Threads لأن العديد من ميزاتها المفضلة – مثل التسميات التوضيحية التلقائية والحالة – إما قد تم طرحها أو يتم طرحها الآن عبر إنستاجرام.

وشعرت المنصة أيضًا أنه يمكنها تركيز جهود المراسلة بشكل أفضل من خلال عدم تقسيم انتباهها بين تطبيقين مختلفين.

وقالت الشركة: نحن نعلم أن الأشخاص يهتمون بالتواصل مع أصدقائهم المقربين. رأينا هذا بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية مع نمو الرسائل عبر إنستاجرام. نحن نركز جهودنا الآن على تحسين طريقة تواصلك مع الأصدقاء المقربين عبر منصتنا وإيقاف تطبيق Thread.

وأضافت: نجلب ميزات Threads الفريدة إلى تطبيقنا الرئيسي. نستمر في بناء طرق يمكن للأشخاص من خلالها التواصل بشكل أفضل مع أصدقائهم المقربين. نأمل أن يسهل هذا على الأشخاص الحصول على كل هذه الميزات والقدرات في التطبيق الرئيسي.

وفي 23 نوفمبر، يبدأ مستخدمو Thread عبر iOS وأندرويد برؤية الإشعارات التي تفيد بإغلاق التطبيق بحلول شهر ديسمبر.