أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

يضم متجر جوجل بلاي الكثير من التطبيقات المتنوعة من ألعاب وتطبيقات إنتاجية وتطبيقات كاميرا وغيرها.

ويمتاز المتجر باحتوائه على الكثير من التطبيقات المتنوعة التي تساعد المستخدمين مهما كان ما يحتاجون إليه.

كما يمكنك تغيير هاتفك وتخصيصه بشكل كامل عبر استخدام تطبيقات متجر جوجل بلاي مباشرةً.

ويمكنك تعديل الهاتف دون الحاجة لكسر حمايته أو تثبيت أي أنظمة خارجية أو معدلة بشكل خارجي.

ويضم المتجر مجموعة كبيرة من الألعاب المتنوعة في مختلف المجالات والأنواع التي تجذب المستخدمين.

ونتيجةً لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل ألعاب متجر جوجل بلاي التي اخترناها لكم.

لعبة Stardew Valley

لا يمكن القول بأن هذه لعبة أندرويد فقط، حيث توجد نسخ لكافة المنصات من هذه اللعبة.

ويخبرك ذلك بمدى نجاح وجودة اللعبة، ويعتبر الكثير من المستخدمين أن Stardew Valley إحدى أفضل الألعاب المستقلة التي صدرت على الإطلاق.

وتعتبر اللعبة محاكي زراعة، حيث تحصل على مزرعة وحقل يجب أن تملئه بالفواكه والخضروات المختلفة لتبدأ ببيعها والتعرف على نظام اللعبة وعالمها.

كما تمتلك اللعبة قصة ممتعة تجذب المستخدمين وتجعلهم يستثمرون الكثير من وقتهم فيها.

ويمكنك تحميل اللعبة عبر متجر جوجل بلاي مقابل 5 دولار تقريبًا دون وجود أي إعلانات أو عمليات دفع أخرى.

لعبة Disgaea 1 Complete

توجه هذه اللعبة بشكل رئيسي إلى محبي ألعاب تقمص الأدوار وتتابع الأدوار اليابانية تحديدًا.

وتأتي هذه اللعبة لتكون إعادة تطوير للجزء الأول من سلسلة كبيرة من الألعاب التي استمرت لسنوات طويلة.

ويمتاز الجزء الأول من اللعبة بقصته المميزة للغاية، وذلك ما جعل المطورين يعيدون تقديمه مجددًا للهواتف المحمولة.

ويمكنك الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي مقابل 33 دولار تدفع مرة واحدة فقط.

لعبة Sky Children of the light

تأتي هذه اللعبة من مطوري لعبة Journey المميزة والتي تمكنت من الحصول على الكثير من النجاح الجماهيري.

وتمتاز اللعبة بمحتواها الهادئ الذي يدفع المستخدمين للاسترخاء دون بذل مجهود كبير في اللعبة أو التوتر من أجلها.

ويجب عليك أن تتجول في عالم اللعبة لتتمكن من الوصول إلى قصتها واكتشاف أحداثها.

ويمكنك تحميل اللعبة مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، ولا تمتلك اللعبة أي مدفوعات خفية بداخلها أو إعلانات.