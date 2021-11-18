أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

يمتلئ متجر آب ستور بالكثير من التطبيقات المتنوعة والمختلفة التي يمكنك تجربتها واستخدمها في هاتفك.

كما يضم المتجر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب من مختلف الأنواع لترضي جميع أذواق المستخدمين واهتماماتهم.

وتقدم آبل خدمة اشتراك تطلق عليها آركيد، وتسمح لك هذه الخدمة بالوصول إلى الكثير من العنوانين والألعاب المميزة عبر اشتراك شهري واحد.

وتضم هذه الخدمة مجموعة كبيرة من الألعاب المناسبة والتي تعجب جميع المستخدمين، لذلك ننصح بالاشتراك بها.

ونقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل الألعاب الموجودة في متجر آب ستور، ويمكنك الوصول لهذه الألعاب عبر خدمة آركيد.

تأتي هذه اللعبة من مطوري Monument Valley المذهلة بجزئيها، وتدور اللعبة حول مجموعة من الوظائف اليومية العادية.

وتقوم بتحويل هذه الوظائف إلى مجموعة ممتعة من الألغاز الجميلة والممتعة معًا، بالإضافة إلى تصميم اللعبة الجميل.

لعبة Card OF Dakrness

إذا كنت من محبي مسلسل Adventure Time، فإنك لن تشعر بأن هذه اللعبة غريبة أو رسوماتها غريبة.

وتستخدم Card Of Darkness نفس أسلوب الرسومات المميز من المسلسل بفضل وجود مطور المسلسل الأصلي ضمن فريق اللعبة.

وتنتمي اللعبة إلى الألعاب الاستراتيجي التي تعتمد على البطاقات والأدوار المتتابعة لتتمكن من هزيمة أعدائك والتفوق عليهم.

عندما صدر الجزء الأول من هذه اللعبة تحدث الجميع عن كونها تشبه Skyrim ولكن مع قطط.

ويكمل الجزء الثاني هذا التاريخ، حيث تنتمي اللعبة إلى فئة RPG مع تصميم مميز للغاية يعتمد على القطط والكلاب.

وتقدم اللعبة تجربة ممتعة للغاية يمكنك الاستمتاع بها بمفردك أو مع أحد أصدقائك بشكل مباشر داخل عالم اللعبة.

تعتبر سلسلة Crossy Road إحدى أشهر سلاسل ألعاب الهواتف المحمولة، ويأتي هذا الجزء بتغيير في تصميم اللعبة والفئة بأكملها.

ويدور هذا الجزء عن دجاجة تحاول التغلب على قلعة كبيرة مليئة بالوحوش والانتقال إلى المستويات الأعلى منها بشكل طولي بدلًا من استكشافها عرضيًا.

تنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب الركض المستمر، وهي إحدى أشهر فئات ألعاب الهواتف المحمولة.

ولكن تمتاز هذه اللعبة بتصميمها المميز والرسومات المميزة للغاية مما يجعلها تجربة مختلفة.

كما أن اللعبة تضم مشاهد سقوط من السماء ومحاولة للنجاة من هذه السقطة، كما تقدم قصة مميزة.