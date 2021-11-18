أفضل الأدوات المصغرة في iOS 15

بدأت آبل باستخدام الأدوات المصغرة منذ تحديث iOS 14، وأضافت الخاصية مؤخرًا لأجهزة آيباد مع تحديث iOS 15.

ونتيجةً لذلك أصبح بإمكانك استخدام هذه الأدوات المصغرة بسهولة مع جميع أجهزة آبل سواءً كانت هواتف أو حواسيب لوحية.

وتأتي هذه الأدوات المصغرة كجزء من التطبيقات الخاصة بها، لذلك تحتاج لتثبيت التطبيق في هاتفك ومن ثم استخدام أدواته المصغرة.

أداة Color Widgets في iOS 15

تعتبر هذه الأداة إحدى أفضل الأدوات المصغرة لعرض بيانات مختلفة عن اليوم مثل الساعة ودرجة الحرارة والتاريخ ونسبة البطارية.

ويسمح لك التطبيق المرفق مع الأداة بتخصيصها بشكل كبير حتى تتمكن من استخدامها كما ترغب وتغيير الألوان وتفاصيلها كما تفضل.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا من متجر تطبيقات آب ستور، وهو يضم مجموعة من المشتريات داخله لتغيير شكل الأداة المصغرة ولونها.

تعمل هذه الأداة على عرض أهم الأخبار وأحدثها مباشرةً في شاشتك الرئيسية، ويمكنك تخصيص طريقة عرضها بالشكل الذي تفضله.

ويمكنك استخدام التطبيق لعرض الأخبار والمعلومات الهامة لك والتي ترغب في متابعتها بإستمرار، كما يعرض لك العناوين الهامة بناءً على موقعك.

تسمح لك هذه الأداة بتتبع سعراتك الحرارية اليومية حتى تتأكد من أنك تأكل الكميات المناسبة بشكل صحيح لتتمكن من مراقبة حياتك الصحية كما ترغب.

وهي تعرض لك عدد السعرات الحرارية التي تناولتها اليوم وعدد السعرات الحرارية المتبقية لك، ويمكنك ربطها مع تطبيقات اللياقة والتمارين لتحصل على البيانات منهم.

تذكرك هذه الأداة بإستمرار بشرب المياة وعلى فترات متباعدة لتحسين صحتك والمحافظة عليها بشكل مستمر، ويمكنك إضافة المشروبات الأخرى إلى الأداة لتشارك في أي تحدي ترغب فيه.

يساعدك هذا التطبيق على استخدام العد التنازلي إلى موعد أو تاريخ معين، كأن يكون لديك موعد تسليم نهائي للمشروع.

وتستطيع إضافة الأداة المصغرة لها لتصبح موجودة في شاشتك حتى ترى الموعد المنتظر طوال الوقت ولا تنساه.

يعتبر تطبيق ticktick من أفضل تطبيقات إدارة الأعمال وقوائم التذكير، ويمكنك إضافة الأداة المصغرة الخاصة به إلى الشاشة الرئيسية حتى ترى قائمة أعمالك متاحة أمامك طوال الوقت.

كما تستطيع تعديل هذه القائمة مباشرةً عبر الأداة المصغرة الخاصة بها وإضافة أي شيء ترغب فيه إليها.