ويندوز 11 يحصل على تطبيق Media Player جديد

أنشأت شركة مايكروسوفت تطبيق مشغل وسائط Media Player جديد لنظام التشغيل ويندوز 11، وبدأت باختبار التطبيق مع مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر في قناة Dev.

ويدعم تطبيق Media Player المعاد تصميمه كلاً من الصوت والفيديو. ويتضمن تصميمًا يتوافق بشكل أفضل مع تحسينات واجهة المستخدم في ويندوز 11.

ويوضح ديف غروشوكي، أحد كبار مديري البرامج في فريق تطبيقات Microsoft Windows inbox: يوجد في قلب Media Player مكتبة موسيقى كاملة الميزات تتيح لك تصفح الموسيقى وتشغيلها بسرعة، فضلاً عن إنشاء قوائم التشغيل وإدارتها.

وأضاف: يحل تطبيق مشغل وسائط Media Player المعاد تصميمه محل Groove Music و Windows Media Player.

ويتضمن عرض التشغيل في تطبيق Media Player الجديد هذا صورة الألبوم أو صور الفنان، التي تظهر في أوضاع ملء الشاشة وخيار المشغل المصغر.

ويدعم تطبيق مشغل وسائط Media Player المعاد تصميمه أيضًا الفيديو، الذي يتم التعامل معه عادةً في ويندوز 11 أو ويندوز 10 من خلال تطبيق Films & TV المنفصل.

ويقول غروشوكي: يظهر كل المحتوى الخاص بك في مجلدات الموسيقى والفيديو عبر جهاز الحاسب الخاص بك تلقائيًا في مكتبتك. ولكن يمكنك أيضًا إخبار تطبيق مشغل وسائط Media Player المعاد تصميمه بمكان البحث عن محتوى إضافي في إعدادات التطبيق.

يحل محل Groove Music في ويندوز 11

من الواضح أن تطبيق مشغل وسائط Media Player المعاد تصميمه هذا مصمم أيضًا ليحل محل تطبيق Windows Media Player القديم. الذي لا يزال موجودًا في ويندوز 11 حتى اليوم.

وتقول مايكروسوفت إن هذا التطبيق القديم يظل متاحًا في أدوات ويندوز. ولكن يبدو أن Media Player الجديد لنظام التشغيل ويندوز 11 يكون الطريقة الأساسية لمشاهدة الفيديو والاستماع إلى الصوت في نظام التشغيل قريبًا.

وأضافت: صممنا مشغل الوسائط الجديد لجعل الاستماع إلى محتوى الوسائط المتعددة ومشاهدته أكثر إمتاعًا عبر ويندوز. نحن متحمسون لتقديمه لكم جميعًا. يعرض Media Player مجموعات الموسيقى والفيديو الخاصة بك ويكمل الشكل والمظهر الجديدين لنظام التشغيل.

وبدأت مايكروسوفت باختبار تطبيق Media Player الجديد هذا مع مختبري ويندوز 11 في قناة Dev. ولكن الشركة لم تلتزم بموعد يحصل فيه جميع مستخدمي النظام التشغيلي على هذا التطبيق الجديد حتى الآن.