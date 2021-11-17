مايكروسوفت تحدث ويندوز 10 سنويًا بميزات جديدة

قالت شركة مايكروسوفت إنها تخطط لتحديث ويندوز 10 سنويًا مع أي تحديثات مستقبلية للميزات. وتوضح الشركة أنها تستمر في تقديم تحديثات الميزات مرة واحدة سنويًا، بدلاً من الجدول الحالي مرتين في السنة.

ويهدف هذا إلى مزامنة جدول تحديث ويندوز 10 مع ويندوز 11، الذي يتلقى تحديثات الميزات الرئيسية مرة واحدة سنويًا.



ولم تلتزم الشركة بعدد التحديثات السنوية التي توفرها لنظام التشغيل ويندوز 10. ولكن الشركة تدعم إصدارًا واحدًا على الأقل من نظام التشغيل حتى ينتهي دعم التحديث في شهر أكتوبر 2025.

وتصدر الشركة الآن تحديث شهر نوفمبر 2021 للنظام التشغيلي، المسمى أيضًا Windows 10 21H2، ويكون التحديث الرئيسي التالي بعد ذلك متاحًا لاحقًا في عام 2022.

وتعد الشركة بمدة 18 شهرًا من الدعم لنظام التشغيل Windows 10 21H2. نتيجة لذلك يبدو أننا قد نرى على الأقل إصدارات Windows 10 22H2 و Windows 10 23 H2.

وبالنسبة للشركات التي تستخدم Windows 10 Enterprise، يعد الإصدار 21H2 تحديثًا لقناة الخدمة الطويلة الأجل. ويتلقى دعم التحديث لمدة خمس سنوات بدلاً من 18 شهرًا.



ويتطابق نمط التحديث هذا مع نفس النمط المستخدم بالنسبة لنظام ويندوز 11، الذي يقدم أيضًا ميزات جديدة على أساس سنوي.

وتوضح الشركة: ننتقل إلى نمط إصدار جديد يتماشى مع نمط ويندوز 11. ويستهدف هذا النمط الإصدارات السنوية لتحديث الميزات. التحديث التالي لميزات النظام محدد في النصف الثاني من عام 2022.

ويأتي التزام مايكروسوفت بتحديثات ميزات ويندوز 10 المستقبلية بعد أن كانت الشركة صامتة بشأن خططها أثناء الكشف عن ويندوز 11 في وقت سابق من هذا العام. ولكن لا يزال من غير الواضح ما الذي تقدمه مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 10 في المستقبل.

ويعد تحديث شهر نوفمبر 2021 بسيطًا للغاية، مع كون الميزة الوحيدة للمستخدمين هي دعم حوسبة GPU في WSL.

تغيير مايكروسوفت يتماشى مع نمط تحديث ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت بطرح متجر مايكروسوفت الجديد لأجهزة ويندوز 10 في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد معظم خطط مايكروسوفت المستقبلية لنظام التشغيل ويندوز مفهومة بالنسبة لنظام ويندوز 11. ولكن الشركة تدعم إصدارًا واحدًا على الأقل من ويندوز 10 حتى 14 أكتوبر 2025.

وقد تجلب عدة تحديثات للميزات لنظام التشغيل ويندوز 10 حتى تاريخ انتهاء الدعم. ولكن لم يعد من المحتمل أن تكون هذه الميزات مهمة بعد الآن.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تسريع طرح نظام التشغيل ويندوز 11. وقالت الشركة: استنادًا إلى تجربة التحديث الإيجابية وتعليقات المستخدمين التي رأيناها حتى الآن، فإننا نعمل على تحسين وتيرة النشر بشكل أسرع مما توقعنا سابقًا. نجعل ترقية ويندوز 11 متاحة الآن على نطاق أوسع لأجهزة ويندوز 10 المؤهلة.