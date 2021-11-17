خطط نتفليكس لنقل التلفاز المحلي للجمهور العالمي

حققت شركة نتفليكس نجاحًا ضخمًا في السنوات الأخيرة، حيث إنها أصبحت واحدة من أبرز منصات مشاهدة المحتوى المرئي على الإطلاق، وذلك في ظل توجه العالم للاعتماد على الإنترنت والتطبيقات في مطالعة المحتوى المرئي بدلًا من التلفاز.

وتمتلك نتفليكس عددًا من العناوين البارزة ضمن صناعة السينما والمسلسلات، وذلك يتضمن أعمالها الحصرية وكذلك الأعمال غير الحصرية التي يتم بثها على المنصة. وبطبيعة الحال فإن الأعمال الحصرية عادةً ما تكون من إنتاجها.

لكن الشركة الأمريكية بدأت في أخذ نهج جديد في اختيار المحتوى الذي يتم عرضه على منصتها. وهو الاستفادة من الأعمال المحلية في بلدان عديدة وعرضها عالميًا.

اقرأ أيضًا: نتفليكس تتفوق على التقديرات مع نجاح لعبة الحبار

وقد ظهر هذا بوضوح مع مسلسل Dark الألماني، ومسلسل Money Heist الإسباني، وصولًا إلى مسلسل ما وراء الطبيعة المصري، وأخيرًا مسلسل Squid Game الذي تم عرضه منذ عدة أسابيع وحقق نجاحًا باهرًا، وهو مسلسل كوري.

ويقص مسلسل Squid Game الكوري، أو لعبة الحبار، قصة أشخاص يتبارون فيما بينهم من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير، والخسارة في هذه المنافسة تعني الموت. ولا شك في أن الفكر الديستوبي والسريالي ضمن المسلسل قد ساهم في نجاحه الشديد، وكذلك هو الحال بالنسبة لانتقاده غير المباشر للرأسمالية.

اقرأ أيضًا: العملة المشفرة Squid Game تنهار في عملية احتيال

نتفليكس تنقل التلفاز المحلي للعالم

كانت منصة نتفليكس تعرض الأعمال المحلية لغرض رئيسي وهو جذب الجمهور المحلي. حيث إن المنصة وعلى سبيل المثال تعرض مسلسلات مكسيكية ناجحة للمستخدمين المكسيكيين، وهو أمر طبيعي.

لكن التوجه الجديد للمنصة هو عرض وتسويق هذه المسلسلات المحلية لجميع المستخدمين حول العالم، وهو ما حدث مع الأمثلة السابق ذكرها، وقد تكررت الواقعة في عالمنا العربي أكثر من مرة، ومسلسل “جن” الأردني مثال على ذلك.

اقرأ أيضًا: نتفليكس تجلب تقنية البث AV1 إلى أجهزة التلفاز

وعلى عكس المعتاد، لم تعد المسلسلات المتحدثة بالإنجليزية هي المسلسلات الأكثر نجاحًا وانتشارًا بشكل افتراضي. بل أن مسلسلات كورية وإسبانية قد حققت نجاحًا كبيرًا. ونافست بشكل مباشر ضد أعمال تتحدث الإنجليزية.

ونظرًا للاتشار الشديد لنيتفلكس حول العالم، ولمواردها الكبيرة، فإنها أصبحت قادرة على دفع أي مسلسل بأي لغة للانتشار حول العالم. كما أن نيتفلكس تعتمد منذ عام 2018 على عرض وإنتاج المسلسلات غير المتحدثة بالإنجليزية، أو حتى شراء حقوقها.

اقرأ أيضًا: ألعاب نتفليكس تتوفر عبر أجهزة آيفون وآيباد

وقبل مسلسل لعبة الحبار الكوري عرضت نيتفلكس مسلسل Kingdom وهو مسلسل كوري أيضًا. وإلى جانب ذلك كله فإن نيتفلكس قد افتتحت استوديوهات عديدة في فرنسا. وضاعفت الأعمال المتحدثة باللغة الفرنسية، ومثل على ذلك مسلسل Lupin.

وليس من الغريب أن تقوم تحاول نتفليكس ابتكار شيء جديد. أو اتباع أساليب مغايرة. وذلك نظرًا لأن تخوض منافسة شرسة مع خدمات بث وعرض المحتوى عالميًا. ولعل أبرزها خدمة ديزني بلس المستحدثة.