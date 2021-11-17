خدمات جوجل السحابية تسببت في توقف المنصات

عادت مواقع وخدمات مثل سبوتيفاي وديسكورد وسناب شات إلى العمل بعد توقف عالمي لخدمة جوجل السحابية الذي تسبب في تعطل هذه الخدمات والعديد من المواقع الأخرى لأقل من ساعة بقليل.

وقالت جوجل في صفحة حالة الخدمة: تم حل مشكلة الشبكات السحابية لجميع المشاريع المتأثرة، مشيرة إلى أن المشكلة قد تم إصلاحها بالكامل.



وكانت خدمة جوجل السحابية هي السبب في التوقف. وأظهرت صفحة حالة الخدمة أن المشكلة في الشبكة تسببت في حدوث مشكلات تؤدي إلى ظهور أخطاء 404. التي ظهرت عبر صفحات الويب المتأثرة.

وأظهرت لوحة معلومات Google Cloud في وقت سابق أن الخدمات كانت تواجه اضطرابات. بما في ذلك أدوات المطور السحابي ووحدة التحكم السحابية والمحرك السحابي.

وقال تحديث لصفحة الحالة: تم حل مشكلة الشبكات السحابية، ويبدو أن معظم الخدمات عادت إلى العمل. ولكن كان بعضها يعاني من بعض الأخطاء أو أوقات التحميل الطويلة.

وأظهرت نظرة على DownDetector التأثير المترامي الأطراف لهذه المشكلة. وواجه كل شيء من Pokémon Go إلى Home Depot مشكلات.

ويتتبع DownDetector الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر. بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم عبر المنصة. وقد أثر الانقطاع في عدد كبير من المستخدمين.

كما أظهر المتعقب أن العديد من الخدمات بدأت تواجه مشكلات في نفس الوقت. ويشير ذلك إلى أن مزودًا مشتركًا يواجه مشكلات، بدلاً من شيء مثل اضطراب مزود خدمة الإنترنت أو أن المواقع الفردية تواجه مشكلات في نفس الوقت.

مشكلة جوجل السحابية تسببت بحدوث فوضى

يمكن أن يساعد اعتماد الخدمات على مقدمي الخدمات الآخرين في تقديم المحتوى على نطاق واسع. ولكن إذا كانت هناك مشكلة، فيمكن أن تتوقف جميع المواقع معًا في نفس الوقت. على غرار حالات التوقف السابقة التي نتجت عن مشاكل في Fastly أو AWS.

وقالت سبوتيفاي إنها على علم ببعض المشكلات في الوقت الحالي وتقوم بفحصها بعد أن أبلغ أكثر من 50000 مستخدم عن مشكلات في DownDetector. ولكن تم حل هذه الاضطرابات منذ ذلك الحين، وفقًا لموقع الويب.

فيما قال دعم سناب شات في وقت سابق في تغريدة: يواجه العديد من مستخدمي سناب شات مشكلة في استخدام التطبيق. نحن نعمل على إصلاح.

في حين قالت Fastly، الشركة السحابية التي تقف وراء انقطاع الإنترنت العالمي الكبير في شهر يونيو، إنها تشهد أخطاء متزايدة في الأصول في مزود سحابي مشترك لا علاقة له بمنصة Fastly السحابية.

وجاء التعطل القصير في أعقاب توقف واسع النطاق استمر ست ساعات في الشهر الماضي أدى إلى شل شركة ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، بعد تغييرات خطأ في الإعدادات في أجهزة التوجيه الخاصة بالشركة.