استخدام الرقابة الأبوية مع Apple TV

تقدم آبل نسخة مدفوعة من خدمتها Apple TV+ لبث المحتوى عبر الإنترنت، وتضم هذه النسخة مجموعة من الأعمال الحصرية لها.

ونتيجةً لذلك يفضل البعض الاشتراك في خدمات Apple TV+ لبث المحتوى، وتسمح آبل بتطبيق الرقابة الأبوية بسهولة في هذه الخدمة.

وتسمح لك الرقابة الأبوية في خدمات Apple TV+ بعدة أمور مختلفة تشمل:

إغلاق الحساب عبر كلمة مرور خاصة للدخول إليه

تغيير كلمة المرور لتخطي قيود الحسابات

استخدام نظام التقييم العمري للدولة التي تقييم بها

تغيير القيود على التقييمات العمرية المختلفة للأفلام والمقاطع

وقد تختلف واجهة التحكم في Apple TV + بحسب الجهاز الذي تستخدمها عبره، لذلك تجد واجهة مختلفة لموقع الخدمة وأجهزة آبل.

استخدام الرقابة الأبوية Apple TV عبر متصفح الإنترنت

يمكنك الوصول إلى إعدادات الرقابة الأبوية بسهولة عبر استخدام متصفح الإنترنت عبر أجهزة ويندوز وماك.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع الخدمة عبر الرابط التالي

اضغط على علامة الحساب الموجودة أعلى الشاشة ومن ثم اختر الإعدادات

وبعد ذلك توجه إلى قسم الرقابة الأبوية، وتجد هنا جميع اعدادات التحكم في الرقابة الأبوية

ومن ثم قم بتفعيل وضع القيود على المحتوى وأدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام.

وادخل بعد ذلك البريد الإلكتروني الذي ترغب من آبل أن تتواصل معك عبره في حالة حدوث أي مشكلة بالحساب.

وبعد ذلك اختر قائمة الأفلام أو المسلسلات وقم باختيار التقيم العمري الذي ترغب في عرضه.

استخدام الرقابة الأبوية عبر حواسيب macOS

يمكنك الوصول إلى واجهة الرقابة الأبوية عبر اختيار إعدادات وقت العرض في إعدادات النظام.

وتستطيع الوصول إليها عبر اتباع الخطوات التالية: