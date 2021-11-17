استخدام الرقابة الأبوية مع Apple TV Plus

تقدم شركة آبل نسخة مدفوعة من خدمتها Apple TV Plus لبث المحتوى عبر الإنترنت. وتضم هذه النسخة مجموعة من الأعمال الحصرية. نتيجة لذلك يفضل البعض الاشتراك في هذه الخدمة لبث المحتوى.

وتسمح آبل بتطبيق الرقابة الأبوية بسهولة في خدمة Apple TV Plus. وتتيح لك الرقابة الأبوية عدة أمور مختلفة تشمل:

إغلاق الحساب عبر كلمة مرور خاصة للدخول إليه.

تغيير كلمة المرور لتخطي قيود الحسابات.

استخدام نظام التقييم العمري للدولة التي تقييم بها.

تغيير القيود على التقييمات العمرية المختلفة للأفلام والمقاطع.

وقد تختلف واجهة التحكم في Apple TV Plus بحسب الجهاز الذي تستخدمها من خلاله. نتيجة لذلك تجد واجهة مختلفة لموقع الخدمة وأجهزة آبل.

الرقابة الأبوية في Apple TV Plus عبر المتصفح

يمكنك الوصول إلى إعدادات الرقابة الأبوية بسهولة عبر استخدام متصفح الإنترنت عبر أجهزة ويندوز وماك.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع الخدمة عبر الرابط التالي

اضغط على علامة الحساب الموجودة أعلى الشاشة ومن ثم اختر الإعدادات.

توجه بعد ذلك إلى قسم الرقابة الأبوية لتجد هناك جميع اعدادات التحكم في الرقابة الأبوية.

قم بتفعيل وضع القيود على المحتوى وأدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام.

ادخل بعد ذلك البريد الإلكتروني الذي ترغب من آبل أن تتواصل معك عبره في حالة حدوث أي مشكلة بالحساب.

اختر قائمة الأفلام أو المسلسلات مع اختيار التقيم العمري الذي ترغب في عرضه.

الرقابة الأبوية عبر حواسيب macOS

يمكنك الوصول إلى واجهة الرقابة الأبوية عبر اختيار إعدادات وقت العرض في إعدادات النظام. وتستطيع الوصول إليها عبر اتباع الخطوات التالية: