أمازون تحظر بطاقات ائتمان فيزا في المملكة المتحدة

تتوقف شركة أمازون عن قبول المدفوعات من بطاقات ائتمان فيزا الصادرة في المملكة المتحدة اعتبارًا من 19 يناير 2022. ويظل العملاء قادرين على استخدام بطاقات الخصم من فيزا الصادرة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان الصادرة عن ماستركارد وأمريكان اكسبريس والشركات الأخرى.

وتحظر أمازون بطاقات الائتمان البريطانية من فيزا كجزء من معركة مستمرة حول رسوم التبادل – الرسوم التي يفرضها مصدرو البطاقات على بنك التاجر لكل معاملة.

وكانت رسوم التبادل التي تفرضها فيزا للمعاملات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (حيث تعالج أمازون المملكة المتحدة المدفوعات) حدًا أقصى بنسبة 0.3 في المئة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ولكن منذ أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، تمكنت فيزا من رفع هذه الرسوم إلى 1.5 في المئة.

ومع ذلك، فيزا ليست الشركة الوحيدة التي تجري مثل هذا التغيير. أجرت ماستركارد زيادة مماثلة لرسوم التبادل قبل فيزا. ولكن لم يتم حظرها بواسطة أمازون.

وليس من الواضح سبب اختيار فيزا. وقد يكون مجرد قرار استراتيجي من جانب عملاقة التجارة الإلكترونية يتمثل في إيذاء شركة واحدة بدلاً من محاربة الصناعة بأكملها.

وقد تكون هناك تعقيدات محددة في سياسات الدفع الخاصة بشركة فيزا. على سبيل المثال، تشير وكالة بلومبرج إلى أن الشركة زادت رسوم التبادل لمواقع التجارة الإلكترونية مع خفض الرسوم في مجالات أخرى مثل التعليم ومشتريات العقارات.

وليس من الواضح ما إذا كانت السياسات من ماستركارد أو جهات إصدار البطاقات الأخرى تضع فروقًا مماثلة.

أمازون تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا

قالت الشركة: لا تزال تكلفة قبول مدفوعات البطاقات تشكل عقبة أمام الشركات التي تسعى جاهدة لتوفير أفضل الأسعار للعملاء. يجب أن تنخفض هذه التكاليف بمرور الوقت مع التقدم التكنولوجي. ولكن بدلاً من ذلك تستمر في الارتفاع.

وأضافت: نتيجة لاستمرار تكلفة مدفوعات فيزا المرتفعة. نأسف لأن أمازون المملكة المتحدة لن تقبل بطاقات ائتمان فيزا الصادرة من المملكة المتحدة اعتبارًا من 19 يناير 2022. يمكن للعملاء الاستمرار في استخدام جميع بطاقات الخصم (بما في ذلك بطاقات الخصم من فيزا) وبطاقات ائتمان أخرى بخلاف بطاقات فيزا للتسوق.

بينما قال متحدث باسم فيزا لهيئة الإذاعة البريطانية: يمكن للمتسوقين في المملكة المتحدة استخدام بطاقات الخصم والائتمان من فيزا الخاصة بهم في أمازون المملكة المتحدة اليوم وطوال موسم العطلات.

وأضاف: نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن أمازون تهدد بتقييد اختيار المستهلك في المستقبل. عندما يكون اختيار المستهلك محدودًا، لا أحد يربح. لدينا علاقة طويلة الأمد مع أمازون. نواصل العمل من أجل التوصل إلى حل حتى يتمكن حاملو البطاقات لدينا من استخدام بطاقات ائتمان فيزا في أمازون المملكة المتحدة دون قيود تفرضها أمازون في شهر يناير 2022.