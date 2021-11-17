آبل تبيع لك أجزاء وأدوات لإصلاح آيفون في المنزل

أعلنت شركة آبل عن برنامج Self Service Repair، وهو برنامج جديد مصمم للسماح للمستخدمين بإجراء إصلاحات شائعة على الأجهزة في المنزل.

ومن خلال البرنامج، يتم إرسال أدوات ومكونات أصلية من الشركة للمستخدمين الذين يعانون من تلف الأجهزة، مثل تلك التي يستخدمونها في Genius Bar.

كما تقدم الشركة أيضًا أدلة إصلاح عبر الإنترنت (نصية وليست فيديو) يمكن الوصول إليها من خلال متجر Self Service Repair عبر الإنترنت الجديد.

وتخطط الشركة للبدء عبر آيفون 12 وآيفون 13، تليها أجهزة ماك المزودة بشرائح M1. ويمكنك في البداية استبدال شاشة آيفون والبطارية والكاميرا باستخدام أجزاء من آبل، مع ظهور خيارات أخرى لاحقًا.

ويتم إطلاق البرنامج أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، ومن ثم يتوسع ليشمل بلدانًا أخرى. وتقول الشركة إن البرنامج مخصص للفنيين الأفراد الذين لديهم المعرفة والخبرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية فقط.

وتوضح أنه لا يزال يتعين على معظم العملاء الذهاب إلى متخصص. ولكن آبل تقدم الآن على الأقل خيارًا للعملاء الذين يريدون إجراء الإصلاح بأنفسهم.

ويعد هذا تحولًا كبيرًا من الشركة، التي كانت تاريخياً مقاومة لحركة الحق في الإصلاح وأي إصلاحات تحدث خارج متاجرها.

ولن يؤدي إجراء هذه الإصلاحات بنفسك إلى إبطال ضمان الجهاز، وذلك بالرغم من أن إتلاف جهازك في هذه العملية لا يزال ممكنًا.

تحول ضخم من شركة آبل

يساعد التغيير أيضًا في ترسيخ مكانة آبل في عملية الإصلاح. وتمتلك الشركة برنامجًا لبيع قطع غيار أصلية إلى ورش إصلاح تابعة لجهات خارجية.

ومن المرجح أن يجعل الإعلان الجديد العملاء يشترون القطع بسعرها الكامل من آبل. وذلك بدلاً من البحث عن خيارات ما بعد البيع في ظروف محدودة حيث قد يكون ذلك ممكنًا.

واحتفلت شركة iFixit بهذه الخطوة. ولكنه أشارت إلى أنها جاءت مع محاذير كبيرة. وقالت iFixit: يعد قرار آبل تنازلًا كبيرًا ويبطل العديد من الحجج التي قدمتها الشركة والشركات الأخرى ضد حق الإصلاح. ولكن ليست هذه الخطوة ثورة الإصلاح المفتوحة المصدر التي سعينا إليها عبر الحق في الإصلاح لأنها تدعم القيود التي تتطلب شراء الأجزاء مباشرة من آبل.

وتقول الشركة إنها تخطط لبيع أكثر من 200 قطعة وأدوات فردية. وتقدم أيضًا كتيبات إصلاح يمكن للعملاء مراجعتها قبل شراء الأجزاء.

ولم يتم الإعلان عن أسعار القطع والأدوات. وتقول الشركة إنه يمكن للعملاء الحصول على رصيد عند إعادة المكون التالف بعد الانتهاء من الإصلاح من أجل إعادة تدويره.