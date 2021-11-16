Balmuda Phone .. هاتف أندرويد صغير الحجم

أعلنت شركة التصميم اليابانية Balmuda عن أول هاتف ذكي لها يعمل بنظام التشغيل أندرويد في حدث صحفي في طوكيو.

ويتشابه مظهر Balmuda Phone إلى حد كبير مع هاتف HTC One X الصادر منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويمثل Balmuda Phone المنتج الأول من Balmuda Technologies، وهو قسم جديد للشركة كان معروفًا في السابق بالأجهزة المنزلية الأنيقة والفاخرة مثل أجهزة تنقية الهواء وأفران طهي الأرز.

وكما تتوقع، فإن Balmuda Phone مختلف تمامًا عن الهواتف الأخرى في السوق. وقال الرئيس التنفيذي إنه شعر أن الهواتف الذكية أصبحت كبيرة جدًا وغير عملية في السنوات الأخيرة. نتيجة لذلك تم تصميم Balmuda Phone مع الأخذ بعين الاعتبار جعله مصغر وأنيق كأهداف أساسية.

ويتميز بشاشة حادة جدًا بقياس 4.9 إنشات بدقة 1080 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9. ويمكن مقارنتها تقريبًا بجهاز iPhone SE مقاس 4.7 إنشات.

ويبلغ سمك الهاتف 13.7 ميليمتر بالكامل عند أكثر نقاطه سمكًا. ولكن الجهة الخلفية تتناقص بشدة نحو الحافات. وتوجد كاميرا واحدة كبيرة بها مستشعر بدقة 48 ميجابكسل في الزاوية اليمنى العليا، وفتحة مماثلة في أعلى اليسار تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع. وتوجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في فتحة مثقبة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 765 ويوجد 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من السعة التخزينية. وتبلغ سعة البطارية 2500 ميلي أمبير. ويتمتع الهاتف بالشحن اللاسلكي.

في حين أن الهيكل مصنوع من البلاستيك. ولكن جودة التصنيع تبدو صلبة. وهناك تباين بين الجهة الخلفية والحافات.

هاتف أندرويد صغير الحجم بسعر 900 دولار

تختلف واجهة المستخدم، التي تعتمد على أندرويد 11، عما تجده في معظم هواتف أندرويد في الوقت الحالي.

وهناك شاشة رئيسية تفاعلية بها عناصر مختلفة من ورق الحائط قابلة للتخصيص لاختصارات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك التمرير عبر أحد الخطوط لتشغيل خرائط جوجل.

وتنقلك التمريرات الأفقية بين بعض البرامج المضمنة، مثل التقويم وتطبيق الملاحظات والآلة الحاسبة.

ويتوفر هاتف Balmuda Phone في اليابان بموجب عقد مع سوفت بانك في وقت لاحق من هذا الشهر. وتبيع Balmuda نموذجًا غير مقفل مقابل نحو 920 دولار.

وقد يبدو هذا كثيرًا بالنسبة إلى هاتف أندرويد 11 صغير الحجم مع هذه المواصفات. ولكن أنت تدفع مقابل التصميم وتجربة المستخدم بدلاً من تكلفة المواد. ومن الواضح أن هذا لا يستهدف أي شخص يريد هاتف أندرويد رائد تقليدي.