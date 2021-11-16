مايكروسوفت تطلق وضع اللعب الجماعي في Halo Infinite

فاجأت شركة مايكروسوفت عشاق إكس بوكس بأن وضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite قد أصبح متاحًا، وذلك قبل صدور اللعبة الكاملة.

وظهرت شائعات عن وضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتقوم مايكروسوفت الآن بإصداره بشكل رسمي كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 20 لظهور إكس بوكس.

ويجب أن يكون وضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite متوفرًا للجميع عبر Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X والحاسب الشخصي لتجربته.

يتضمن هذا الوضع المستقل الوصول إلى الموسم الأول مع جميع الخرائط الأساسية وميزات بطاقة المعركة. وأي تقدم تحققه في وضع اللعب الجماعي ينتقل أيضًا إلى يوم الإطلاق في الثامن من ديسمبر.

وكانت هناك في البداية بعض العقبات في تنزيله عبر إكس بوكس أو عبر متجر ويندوز. وظهر وضع اللعبة المجاني كجزء من اشتراك مدفوع في Xbox Game Pass فقط. كما واجه بعض اللاعبين مشكلات في تشغيله أيضًا.

واقترحت مايكروسوفت إعادة تشغيل منصات الألعاب. وأكد مدير مجتمع Halo أن بعض اللاعبين واجهوا أخطاء عند الإطلاق لأن الإصدار لا يزال ينشر ويتم طرحه.

ولكن وضع اللعب الجماعي يعمل الآن عبر إكس بوكس. ولا توجد أي مشكلة في تشغيله عبر الحاسب الشخصي من خلال Steam.

وتبلغ مساحة التثبيت عبر إكس بوكس 25 جيجابايت. ويبدأ حجم التثبيت عبر Steam من 23.7 جيجابايت، ويمتد إلى 26 جيجابايت.

وبدأت شركة صناعة ألعاب الفيديو 343 Industries المطورة للعبة Halo Infinite بمعاينة وضع اللعب الجماعي للعبة في شهر يوليو.

لعبة مايكروسوفت الكاملة تصل في 8 ديسمبر

كانت معاينة وضع اللعب الجماعي في Halo Infinite في أواخر شهر سبتمبر متاحة لجميع لاعبي إكس بوكس.

وإذا لعبت بالإصدار التجريبي عبر جهاز الحاسب، فإنك تحتاج إلى إعادة ربط أي عناصر تحكم قمت بتغييرها. ويبدو أن الإصدار الجديد يستخدم عميلًا مختلفًا عن الإصدارات التجريبية السابقة.

وأصبح الإصدار التجريبي مفتوحًا للجميع، والموسم الأول من Halo Infinite multiplayer، الذي يستمر حتى شهر مايو، وصل مبكرًا قبل ثلاثة أسابيع.

ويصادف الخامس عشر من شهر نوفمبر مرور 20 عامًا على ظهور إكس بوكس الأصلي إلى جانب Halo: Combat Evolved. وأعلنت مايكروسوفت عن الوصول المبكر لوضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite خلال بث ذكرى خاص للاحتفال بالذكرى العشرين.

ولا يزال تاريخ الإصدار الكامل للعبة Halo Infinite محددًا في الثامن من شهر ديسمبر. ولكن تفقد بعض الميزات عند الإطلاق.