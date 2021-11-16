مايكروسوفت تطرح ECS Liva Mini Box QC710

تهدف شركة مايكروسوفت وشركة كوالكوم إلى تقليل الحواجز أمام المطورين من خلال إطلاق جهاز الحاسب المكتبي الجديد ECS Liva Mini Box QC710، وهو جهاز حاسب صغير يعتمد على Snapdragon ومتاح الآن مقابل 219 دولار في متجر الشركة.

وكان لدى المطورين من الناحية التاريخية خيارات محدودة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر باختبار تطبيقات ويندوز عبر معالجات Arm. وقد احتاجوا عادةً إلى شراء أجهزة Arm الباهظة الثمن مثل Surface Pro X، التي تبدأ من 899.99 دولار.

ولكن مايكروسوفت تعمد إلى تغيير ذلك الآن. ويوفر جهاز الحاسب المكتبي ECS Liva Mini Box QC710 نظام التشغيل ويندوز، واستهلاكًا منخفضًا للطاقة، وبلوتوث، واتصال الشبكة اللاسلكية العالي السرعة.

ويتم تشغيل جهاز الحاسب المكتبي ECS Liva Mini Box QC710 بواسطة Snapdragon 7c Compute SC7180 من كوالوم (الجيل الأول من Snapdragon 7c، بدلاً من شريحة الجيل الثاني التي أعلنت شركة كوالكوم عنها في وقت سابق من هذا العام).

كما يأتي جهاز الحاسب المكتبي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، بالإضافة إلى منافذ الإدخال والإخراج الشاملة، بما في ذلك منافذ توسعة متنوعة تشمل USB 2.0 Type-A و HDMI و USB 3.2 Gen 1 Type-A و USB Type-C وفتحة microSD.

وبعبارة أخرى، فإن جهاز الحاسب المكتبي ECS Liva Mini Box QC710 ليس جهازًا متطورًا يحل محل جهاز ماك ميني أو جهاز مكتبي آخر كامل المواصفات.

ويستهدف هذا الجهاز المطورين الذين يريدون اختبار تطبيقات Arm64 بسعر مناسب. وهي التطبيقات التي يمكن للمستهلكين تشغيلها عبر أجهزة مثل Surface Pro X. وهذا الجهاز قابل للتنقل إلى حد كبير، ويزن ما يزيد قليلاً عن 0.2 كيلوجرام.

مايكروسوفت تساعد مطوري تطبيقات ويندوز عبر Arm

لا يتوفر حاليًا سوى عدد قليل من أجهزة حاسب ويندوز وأجهزة كروم بوك التي تعمل بواسطة معالجات Arm. ولكن الإصدارات البارزة تصل تدريجيًا إلى مساحة المستهلك.

وتم الإعلان عن الجيل الثاني من Snapdragon 7c من كوالكوم في شهر مايو. ويعمل حاليًا على تشغيل جهاز Lenovo Duet 5 Chromebook بسعر 429 دولار و Samsung Galaxy Book Go بسعر 349 دولار.

ولكن توافق التطبيقات لا يزال يمثل رهان، وهذا الأمر يمثل عائقًا أمام العديد من المشترين المحتملين.

وتأمل مايكروسوفت وكوالكوم في أن يساعد توافر الجهاز الجديد في بناء النظام البيئي للتطبيقات المتوافقة مع Arm64.