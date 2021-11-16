برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة من إكس بوكس يعود

أوقفت شركة مايكروسوفت برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة من إكس بوكس قبل عامين. ولكن عاد مع حصوله على تحديث نهائي للقائمة.

وللاحتفال بمرور 20 عامًا على ظهور إكس بوكس، تضيف مايكروسوفت الآن 76 لعبة جديدة إلى مكتبة التوافق مع الإصدارات السابقة.

وتمثل هذه قائمة طويلة من الإضافات، بما في ذلك سلسلة Max Payne الكاملة، و Skate 2، و Dead or Alive Ultimate، و Star Wars Jedi Knight II.

وقالت قائدة برنامج التوافق في إكس بوكس: “هذه الإضافة الأخيرة والنهائية لأكثر من 70 لعبة إلى برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة كانت ممكنة بسبب الشغف وردود الفعل من المجتمع.

وأضافت: شجعت الطلبات المستمرة لمحبي إكس بوكس للحصول على ألعاب وتحسينات معينة فريق التوافق مع الإصدارات السابقة لعقد شراكة مع صناع المحتوى الأصليين للاحتفاظ بآلاف الألعاب من أكثر من أربعة أجيال من إكس بوكس.

وتدعم كل لعبة أصلية من Xbox أو Xbox 360 تمت إضافتها Auto HDR عبر منصات Xbox Series X و Xbox Series S. كما تتضمن ألعاب إكس بوكس الأصلية زيادة الدقة أيضًا.

ويشهد مالكو Xbox One X و Xbox Series X زيادة الدقة بمقدار 4 أضعاف في ألعاب المنصة الأصلية، مع زيادة الدقة بمقدار 3 أضعاف عبر Xbox Series S. وزيادة الدقة بمقدار ضعفين عبر منصات Xbox One S و Xbox One.

ويتم أيضًا تمكين FPS Boost في 11 لعبة من الألعاب المضافة، مما يضاعف معدل الإطارات الأصلي حتى 60 إطارًا في الثانية.

وتصل ميزة FPS Boost أيضًا إلى 26 لعبة متوافقة مع الإصدارات السابقة. بما في ذلك امتياز Gears of War بالكامل و Fallout 3 و Fallout: New Vegas.

هدية عيد ميلاد إكس بوكس من مايكروسوفت

بينما قالت مايكروسوفت قبل عامين إنها لا تخطط لإضافة عناوين Xbox أو Xbox 360 أصلية إضافية إلى القائمة. فإن الإضافة المفاجئة لأكثر من 70 لعبة تكون الأخيرة التي نشاهد فيها ألعابًا جديدة متوافقة مع الإصدارات السابقة.

وتوضح قائدة برنامج التوافق: بينما نواصل التركيز على الحفاظ على الشكل الفني للألعاب وتحسينه. فقد وصلنا إلى الحد الأقصى من قدرتنا على جلب ألعاب جديدة إلى القائمة من الماضي. وذلك بسبب قيود الترخيص والقيود القانونية والتقنية.

وتطرح الشركة أيضًا ميزة FPS Boost عبر 33 لعبة ضمن xCloud. بما في ذلك Fallout 4 و Fallout 76 و The Evil within 2.