أمازون تطلق مفاتيح الإضاءة الذكية Amazon Basics

وصلت مجموعة جديدة من مفاتيح الإضاءة الذكية Amazon Basics من شركة أمازون. نتيجة لذلك يصل عدد الأدوات المنزلية الذكية التي تحمل علامة عملاقة التجارة الإلكترونية التجارية إلى سبعة، بما في ذلك منظم الحرارة الذكي الجديد ومراقب جودة الهواء الداخلي الذكي.

ويمثل هذه المجموعة الجديدة قفزة كبيرة من المكونات الذكية الوحيدة التي تركتها الشركة بعد أن توقفت عن استخدام كاميرا الأمان الذكية الداخلية العام الماضي.

وتم إطلاق مفاتيح الإضاءة الذكية Amazon Basics الأربعة في 11 نوفمبر. وتتضمن المفتاح الذكي الأحادي القطب بسعر 17.99 دولار والمفتاح الذكي لتخفيت الإضاءة الأحادي القطب بسعر 19.99 دولار، وكلاهما يستخدم للتحكم في دائرة إضاءة واحدة.

وهناك أيضًا المفتاح الذكي الثلاثي الاتجاهات بسعر 18.99 دولار والمفتاح الذكي لتخفيت الإضاءة الثلاثي الاتجاهات بسعر 20.99 دولار، التي يمكنها التحكم في دائرة واحدة من موقعين.

ويعمل المفتاح الذكي على تحويل الإضاءة السلكية إلى إضاءة ذكية، مضيفًا التطبيق والتحكم الصوتي. ويعد بديل للمصابيح الذكية عندما تريد أتمتة الإضاءة في غرفة بها الكثير من المصابيح الكهربائية أو تركيبات الزينة.

وتتمثل إحدى ميزات الأجهزة المنزلية الذكية الخاصة بشركة أمازون في أنها تعمل مع برامج Frustration Free Setup و Certified for Humans من الشركة.

ويعني ذلك أنه يجب أن تكون سهلة الإعداد، خاصة إذا كان لديك مكبر صوت ذكي من Echo في منزلك. ولكن الجانب السلبي هو أن هذه المفاتيح لن تعمل مع أي نظام منزلي ذكي أو مساعد صوتي آخر، إذ إنها متوافقة مع أليكسا فقط.

مفاتيح أمازون الذكية تعمل مع أليكسا

تحتاج هذه المفاتيح الذكية إلى توصيلها بأسلاك منزلك وتتطلب سلكًا محايدًا. وإذا كان لديك منزل قديم دون سلك محايد، فإن خيارات Lutron Caseta أو GE Lighting Cync الخالية من الأسلاك المحايدة تكون مناسبة بشكل أفضل.

ولا تتطلب مفاتيح أمازون الجديدة محورًا منزليًا ذكيًا للاتصال بالإنترنت للأتمتة وتعمل مع أليكسا للتحكم الصوتي والتطبيق.

وبمجرد التثبيت، يمكن استخدامها كمفتاح إضاءة تقليدي. مع الميزات الذكية المضافة التي تأتي من القدرة على مطالبة المساعد الصوتي بتشغيلها وإيقافها باستخدام مكبر صوت Echo. كما يمكن إضافتها إلى Alexa Routines في تطبيق أليكسا، وإنشاء الجداول الزمنية. ويمكن للمفتاحين مع إمكانية التعتيم أيضًا ضبط السطوع من خلال التحكم الصوتي أو التطبيق.

وكما هو الحال مع أجهزة Amazon Basics، فقد تم تصميمها ببساطة. وتبدو المفاتيح الأحادية القطب مثل مفتاح عادي ولها ضوء LED صغير للحالة في الأسفل.

وتحتوي مفاتيح التعتيم على زر زائد أو ناقص أعلى مكان التبديل لضبط السطوع. بالإضافة إلى صف من مصابيح LED الخضراء في الأعلى للحصول على مؤشر مرئي لمستوى السطوع.

ومع ذلك، من الغريب رؤية أمازون تذكر في صفحة المنتج أن هذه المفاتيح الذكية مخصصة للاستخدام الحصري مع أليكسا. ولن تدعم المساعدين الصوتيين الآخرين أو المحاور الذكية. لا سيما بالنظر إلى أن الشركة أعادت مؤخرًا تأكيد دعمها لمعيار المنزل الذكي المفتوح Matter القادم في عام 2022.