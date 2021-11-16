قدمت شركة آبل تحديثات كبيرة في إصدارات ماك بوك الأخيرة. وذلك حيث إنها قد أعادت أخيرًا المنافذ المتنوعة ضمن الجهاز، والتي تحسن من تجربة الاستخدام خصوصًا للمصورين والمحترفين، ولأي شخص يحتاج لتوصيل إضافات وأجهزة أخرى بالحاسب الشخصي المحمول.

وإلى جانب ذلك فإن الجهاز قد بدأ في تقديم شاشات أفضل بفارق ملحوظ، إلى جانب التخلي عن الشريط اللمسي، وصولًا إلى تقديم معالجات M1 Pro و M1 Max التي تقدم أداءًا يحاكي المعالجات والبطاقات الرسومية الرائدة.

ولكن وبجانب كل هذه التحسينات فقد أضافت الشركة عنصرًا لم يعجب معظم المستخدمين. وهو النتوء الموجود في الشاشة. وذلك حيث إن حواسيب ماك بوك برو المحمولة تأتي الآن مع نتوء أشبه بذلك الموجود في هواتف آيفون.

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وساهم هذا النتوء الجديد في شاشات ماك بوك برو في ظهور كم كبير من الاعتراضات، وذلك لأنه يستهلك جزءًا من مساحة الشاشة من ناحية، ولا يقدم أي فائدة تذكر من ناحية أخرى.

وقد زادت تصريحات آبل من انزعاج المستخدمين، خصوصًا تصريحات شروتي هالديا، مديرة خطوط إنتاج ماك في شركة آبل. والتي صرحت في البرنامج الصوتي Same Brian موضحة أن المستخدم ما زال قادرًا على الاستفادة من الشاشة بشكل كامل في ظل وجود النتوء.

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آبل معجبة بنتوء شاشة ماك بوك برو

صرحت هالديا أيضًا بأن آبل قد قامت بتكبير الشاشة وتصغير حوافها في مقابل وضع هذا النتوء في الجهة العلوية منها. كما أنها قد وصت هذا التصرف بأنه “ذكي جدًا” لأنه أتاح للمستخدم مساحة أكبر من الشاشة.

ولا شك في أن هالديا على حق فيما يخص تكبير الشاشة وتقليل حوافها. لكنها قد لا تكون كذلك بالنسبة “لذكاء” خطوات آبل فيما يخص النتوء في ماك بوك برو.

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وذلك حيث إن النتوء لا يقدم فائدة إضافية، ولم يقدم خاصية Face ID للتعرف على الوجه على الرغم من وجود مساحة ضخمة لوضع مكونات النظام من ناحية، وارتفاع أسعار ماك بوك برو من ناحية أخرى.

ومن الناحية الأخرى فإن كافة المستخدمين قد اتفقوا على قبح شكل النتوء. وذلك في ظل عدم وجود داع لاحتمالها كما هو الحال في هواتف آيفون. والتي تضم تلك النتوء لتشغيل نظام Face ID للتعرف على الوجه.

وكعادة آبل فإنها ترى أن التصميم الجديد مثالي. لكن وعلى الرغم من أن المستخدمين لا يوافقون على ذلك إلا أنه من المحتمل أن يبدأوا في الاعتياد على هذا التصميم مع مرور الوقت.

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