IBM لديها رقاقة كمومية تتفوق على الرقاقات الحالية

قالت شركة IBM اليوم الاثنين إنها اتخذت خطوة كبيرة نحو الحوسبة الكمومية العملية، حيث أعلنت أنها صممت شريحة جديدة للحوسبة الكمومية تعتقد أنها تسمح للأنظمة الكمومية بالبدء بالتفوق على أجهزة الحواسيب العملاقة الكلاسيكية في بعض المهام خلال العامين المقبلين.

وأوضحت IBM أن شريحة الحوسبة Eagle لديها 127 كيوبت، التي يمكن أن تمثل المعلومات في شكل كمومي.

وتعمل أجهزة الحواسيب العملاقة الكلاسيكية باستخدام البت الذي يجب أن يكون إما 1 أو 0. ولكن يمكن أن تكون الكيوبتات 1 و 0 في نفس الوقت.

وتقول الشركة إنك بحاجة إلى وحدات بت تقليدية أكثر من عدد الذرات الموجودة في كل إنسان على هذا الكوكب لمحاكاة Eagle.

وتسند شركة IBM الاختراق إلى تصميم جديد يضع مكونات التحكم في المعالج على مستويات مادية متعددة. بينما توجد الكيوبتات عبر طبقة واحدة. وتقول الشركة إن هذا التصميم يسمح بزيادة كبيرة في قوة الحوسبة.

ويمكن أن تجعل هذه الحقيقة ذات يوم أجهزة الحاسب الكمومية أسرع بكثير من نظيراتها التقليدية. ولكن من الصعب جدًا بناء الكيوبتات وتتطلب أماكن مبردة ضخمة لتعمل بشكل صحيح.

بينما تحتوي أحدث شريحة M1 Max من شركة آبل على 57 مليار ترانزستور – وهو وكيل تقريبي للبتات – تقول شركة IBM إن شريحة Eagle الجديدة هي الأولى التي تحتوي على أكثر من 100 كيوبت.

ولكن IBM قالت إن التقنيات الجديدة التي تعلمتها في بناء الرقاقة، التي يتم تصنيعها في منشآتها في ولاية نيويورك، تنتج المزيد من الكيوبتات عند دمجها مع التطورات الأخرى في أنظمة التبريد والتحكم في الحاسب الكمومي.

IBM تعلن عن شريحة كمومية جديدة واعدة

قالت الشركة اليوم الاثنين إنها تخطط لشريحة Osprey في عام 2022 مع 433 كيوبت وشريحة Condor مع 1121 كيوبت.

وفي هذه المرحلة، تقول الشركة إنها تكون قريبة مما يسمى بالميزة الكمومية، وهي النقطة التي يمكن أن تتفوق فيها أجهزة الحاسب الكمومية على أجهزة الحواسيب العملاقة الكلاسيكية.

ولا يعني هذا أن الحواسيب الكمومية تتفوق على الحواسيب العملاقة الكلاسيكية فورًا. وبدلاً من ذلك، فإن ما تتخيله الشركة هو عالم تعمل فيه بعض أجزاء تطبيق الحوسبة عبر شرائح تقليدية وبعض الأجزاء تعمل عبر رقاقات كمومية، وذلك اعتمادًا على ما هو الأفضل لكل مهمة.

وقالت الشركة: نسعى لكي نكون قادرين على الوصول إلى دليل على الميزة الكمية في غضون العامين المقبلين.

وأوضحت الشركة أن معالج Eagle يتوفر كنظام استكشافي عبر IBM Cloud لأعضاء محددين ضمن شبكة IBM الكمومية. وتمثل الأنظمة الاستكشافية وصولًا مبكرًا إلى أحدث تقنيات الشركة. نتيجة لذلك فإن الشركة لا تضمن الجهوزية أو مستوى معينًا من الأداء القابل للتكرار، كما تم قياسه بالحجم الكمومي.