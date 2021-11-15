منافذ USB مفقودة في سيارات تيسلا الجديدة

لاحظ بعض عملاء شركة تيسلا أن سيارات Model 3 و Model Y التي تم شراؤها حديثًا لا تحتوي على منافذ USB، ويقال إن الشركة تخبر العملاء أن نقص الرقاقات هو وراء نقص المنافذ.

وجاء ذلك غالبًا دون أي تحذير قبل أن يستلم المالكون سياراتهم الجديدة ويلاحظون أن شاحن هاتف السيارة لا يعمل. ويلقي صانع السيارات باللوم على النقص العالمي في الرقاقات بشأن الأجزاء المفقودة.

ويبدو أن المشكلة لم تبدأ في الظهور حتى 11 نوفمبر. كما يبدو أنها تؤثر في Model 3 و Model Y فقط. ولجأ المشترون الجدد إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن المنافذ المفقودة.

وأشاروا إلى أن منافذ USB-C في الكونسول المركزي وبالقرب من المقاعد الخلفية مفقودة. يزعم الكثيرون أيضًا أن الشاحن اللاسلكي الخاص بهم لا يعمل أيضًا.

ومما زاد الطين بلة، أن بعض المشترين يزعمون أيضًا أن تيسلا لم تخبرهم حتى أن سيارتهم لن تأتي مع منافذ USB. وبالنسبة للبعض، لم يدركوا أن منافذ USB مفقودة إلا بعد أن شاهدوا تقارير الآخرين أو تلقوا سياراتهم.

ويقول المستخدمون الذين تمكنوا من التواصل مع الشركة إن المنافذ قد تكون متاحة في شهر ديسمبر، ويمكنهم بعد ذلك تحديد موعد لتثبيتها. ولكن ربما لا يكون هذا ضمانًا بأن الأجزاء قد تكون متاحة في ذلك الوقت.

ويتعين على المستخدمين في الوقت الحالي التعامل مع قيادة سيارة كهربائية باهظة الثمن مزودة ببطارية لا يمكنها حتى شحن أجهزتهم الخاصة.

تيسلا تعاني بسبب نقص الأجزاء

تفرع النقص في الرقاقات إلى العديد من مجالات التكنولوجيا، وصناعة السيارات ليست استثناء. وارتفعت أسعار السيارات المستعملة والجديدة وانخفضت مخزونات التجار.

واضطر الكثير من الشركات المصنعة إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا أو الاحتفاظ بالسيارات شبه الجاهزة في انتظار قطع الغيار.

وبدأت بعض شركات صناعة السيارات في تسليم السيارات دون تركيب أجزاء معينة، بما في ذلك تيسلا، التي أزالت تعديل دعم أسفل الظهر للركاب من سيارات Model 3 و Model Y الجديدة.

وواجهت بي إم دبليو نفس مشكلة دعم أسفل الظهر وتقوم أيضًا بإزالة شاشات اللمس من السيارات الجديدة. ولكن تمنح رصيدًا قدره 175 دولارًا و 500 دولارًا على التوالي.

كما تأثرت جنرال موتورز سلبًا بالنقص، حيث اضطرت إلى التخلي عن الشحن اللاسلكي والتخلي عن وحدة إدارة الوقود في بعض مركباتها الأحدث. بينما أوقفت كذلك ميزة Super Cruise للقيادة دون استخدام اليدين من كاديلاك بسبب النقص.