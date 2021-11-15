رئيس OpenAI يقدم عملات رقمية مجانية للجميع عبر قزحية العين

يحصل مجال العملات المشفرة على تحديثات كبيرة ومستمرة، وهو واحد من أكثر المجالات التي تتغير تحظى بتغييرات مستمرة وأفكار جديدة. ويبدو أن مدير شركة OpenAI التنفيذي لديه خطة مميزة في تقديم عملات رقمية بشكل مغاير.

وذلك حيث إن سام ألتمان، المدير التنفيذي في OpenAI ومسرعة الأعمال Y Combinator قد قام بتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال العملات الرقمية، وهي التي تحمل الاسم Worldcoin. وقد حصلت الشركة الجديدة على استثمارات وصلت إلى 25 مليون دولار أمريكي في فترة وجيزة.

وقد أتت الاستثمارات من أسماء بارزة في مجال العملات الرقمية، مثل شركة Coinbase. وتوفر تلك الشركة عملات رقمية متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

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وتسعى الشركة، ومديرها التنفيذي، لتقديم عملات مشفرة مجانية لجميع البشر، وذلك حيث سوف يتم البدء في توزيع العملات على مليار مستخدم حول العالم في خلال أول عامين.

وتتماشى أهداف الشركة مع المفهوم الاقتصادي للدخل الأساسي الشامل. حيث إن كل مستخدم سوف يحصل على دخل من العملات الرقمية دون مقابل، وإلى جانب ذلك فإن مفهوم الشركة يركز بشكل أساسي على توفير العملات الرقمية للجميع بشكل حرفي، وهو يظهر من اسمها.

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عملات رقمية مجانية للجميع عبر قزحية العين

طبقًا لأحدث الإحصاءات فإن 300 مليون مستخدم فقط يمتلكون عملات مشفرة حول العالم. وهو أمر يراه سام ألتمان، وعدد من المتخصصين الآخرين، على أنه غير عادل.

ولكي يحصل أي مستخدم على نصيبه المجاني من Worldcoin فإنه سوف يحتاج لتقديم مسحًا لقزحية العين. وذلك لأن هذه الخطوة هي التي ستحدد استحقاق المستخدم للعملات. وسيتم ذلك عبر جهاز كروي يحمل الاسم Orb.

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وضمن خطواتها التنفيذية فإن Worldcoin تنوي توزيع آلاف الوحدات من هذا الجهاز بين رواد الأعمال حول العالم لكي تبدأ خطوات توزيع العملات.

وبطبيعة الحال فإن عملة شركة Worldcoin الجديدة لا تمتلك أي قيمة في الوقت الحالي، وكحال باقي العملات الرقمية المشفرة فإنها سوف تكتسب قيمتها عند الإطلاق الرسمي وظهور معدلات العرض والطلب.

وتأتي خطوة مسح قزحية العين للزيادة من نزاهة العملية ومن الاستحقاقية. وذلك لكي يحصل كل شخص على العدد المحدد له من ناحية، ولكي لا يتم الاستحواذ على كميات غير قانونية من العملة من ناحية أخرى.

كما أن ألتمان قد أوضح أن العملية آمنة تمامًا. وذلك حيث إن كل صورة يتم التقاطها للقزحية سوف يتم تحويلها لرمز مشفر. ويحمل الرمز المشفر الاسم IrisHash وسوف يتم تخزينه في قواعد بيانات Worldcoin بصورة مشفرة.

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لا شك في أن الفكرة واعدة، إلا أنها تحتاج لكثير من العمل. كما أنه من المتوقع – ومن الطبيعي – أن تظهر العشرات من الأفكار المستقبلية المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.