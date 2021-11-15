مايكروسوفت لا تحترم اختيارك للمتصفح الافتراضي

جعلت شركة مايكروسوفت من الصعب تبديل المتصفحات الافتراضية في نظام التشغيل ويندوز 11، وتخطو الشركة الآن خطوة إلى الأمام من خلال حظر تطبيقات مثل EdgeDeflector.

وقدمت تطبيقات الجهات الخارجية مثل EdgeDeflector وحتى متصفح فايرفوكس حلولاً بديلة لإجبار مايكروسوفت الأشخاص على استخدام متصفحها في نتائج البحث في قائمة ابدأ، حتى لو لم يكن متصفحهم الافتراضي هو مايكروسوفت إيدج.

وتجبر عملاقة البرمجيات مستخدمي ويندوز على استخدام متصفحها ومحرك بحثها في نتائج البحث في قائمة ابدأ، وأصبح الوضع أكثر صعوبة الآن مع لوحة الأدوات المصغرة الجديدة في ويندوز 11.

ويتيح لك تطبيق EdgeDeflector تجاوز هذه القيود، وفتح نتائج بحث قائمة ابدأ في المتصفح الافتراضي الذي تختاره.

وظهر حظر EdgeDeflector لأول مرة في إصدار معاينة مبكر لنظام التشغيل ويندوز 11 في الأسبوع الماضي. بينما بدا الحظر في البداية وكأنه خطأ، أكدت عملاقة البرمجيات الآن أن التغييرات تصل لجميع مستخدمي ويندوز 11 في تحديث البرنامج الذي يصل في الأسابيع المقبلة.

وقررت الشركة منع مطوري التطبيقات من استدعاء روابط بروتوكول Microsoft-edge، التي تقتصر الآن على متصفح مايكروسوفت إيدج.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: يتيح ويندوز بشكل مفتوح التطبيقات والخدمات، بما في ذلك متصفحات الويب المختلفة.

وأضاف: يقدم ويندوز في الوقت نفسه أيضًا تجارب عملاء معينة شاملة، وتجربة البحث من شريط المهام هي أحد الأمثلة على التجربة الشاملة التي لم يتم تصميمها لإعادة توجيهها. عندما علمنا بإعادة التوجيه غير الصحيحة، فإننا نصدر إصلاحًا.

مايكروسوفت تجبرك على استخدام متصفحها

يعد هذا الإصلاح الآن جزءًا من التحديث الوشيك لنظام التشغيل ويندوز 11 الذي وصل لمستخدمي النسخة التجريبية ونسخة معاينة الإصدار التجريبي.

وقال دانيال ألكسندرسن، مطور EdgeDeflector، في تدوينة: لم تعد هذه تصرفات شركة حريصة تهتم بمنتجها بعد الآن. مايكروسوفت ليست حريصة على نظام التشغيل ويندوز. إنها تعطي الأولوية للإعلانات واشتراكات الخدمة على حساب إنتاجية مستخدميها.

ولم تشرح الشركة سبب حظر EdgeDeflector والتطبيقات الأخرى فجأة. ولكن ألكسندرسن يقول: ربما لم يكن مستخدمي EdgeDeflector البالغ عددهم 500 ألف أكثر من مجرد مصدر إزعاج للشركة.

وأضاف: نسخ Brave وفايرفوكس في الشهر الماضي وظائف EdgeDeflector أو أشاروا إلى وجودها ضمن خريطة الطريق.

ولدى فايرفوكس 200 مليون مستخدم، ومن المحتمل أن يكون هذا قد لفت انتباه مايكروسوفت وقادها إلى تصحيح هذا الحل البديل.

ويقول متحدث باسم موزيلا في بيان: الناس يستحقون الاختيار. يجب أن يكون لديهم القدرة على تعيين الإعدادات الافتراضية ببساطة وسهولة. ويجب احترام اختيارهم للمتصفح الافتراضي.