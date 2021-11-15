كيف كانت تجربة استخدام حواسيب IBM منذ 40 عامًا

تطورت المنتجات التقنية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن الوضع لم يكن كذلك منذ 40 عامًا. وذلك حيث إن المنتجات التقنية لم تكن بهذا التطور أو بهذا الانتشار، وتحديدًا الحواسيب الشخصية. ولا شك في أن اسم شركة IBM يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحواسيب.

وذلك حيث إنه ومنذ 40 عامًا وتحديدًا في عام 1981 أطلقت شركة IBM حاسبها الشخصي الأول. وقد عرف هذا الحاسب باسم IBM PC (Model 5150). وقد حقق هذا الجهاز مبيعات ممتازة، وقد وضع أسس ومعايير عديدة تستخدم حتى يومنا الحالي.

وكان يمكن لأي شخص أن يشتري حاسبه الجديد من المتاجر المحلية، ولعل من أبرزها في هذه الأوقات متجر ComputerLand، كما أن IBM كانت تقدم حاسبها الشخصي بمواصفات متنوعة يمكن للمستخدم أن يختار فيما بينها.

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ووفرت الشركة في هذه الأوقات عددًا كبيرًا من الإكسسوارات والأدوات بما في ذلك قارئ الأقراص المرنة، ودعم الرسومات الملونة، وحتى أذرعة التحكم في الألعاب. وكان الحاسب الشخصي يأتي مع معالج واحد لجميع الإصدارات، وهو Intel 8088 بتردد 4.77 ميجاهرتز.

وكان الإصدار الأكثر انتشارًا من الحاسب يأتي مع 16 كيلوبايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومحول للرسومات، ولوحة مفاتيح، وبسعر 1,565 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ يكافئ 4,121 حاليًا.

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حواسيب IBM في 1981

كان الحاسب الشخصي يأتي أيضًا مع طابعة اختيارية بسعر يعادل 13,246 دولارًا أمريكيًا في الوقت الحالي. كما أن شراء الجهاز كان يتطلب من المستخدم شراء شاشة منفصلة، وهي التي كانت تأتي بسعر 345 دولارًا أمريكيًا وتدعم لون واحد فقط.

وإلى جانب ذلك فإن الجهاز كان يعتمد على نظام تشغيل IBM PC-DOS والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وكان يكلف 40 دولارًا أمريكيًا.

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وعند دفع كل هذه المبالغ تأتي مرحلة التنصيب والتشغيل، والتي كانت تعد سهلة إلى حد كبير. حيث إن المستخدم كان يحتاج فقط لتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، وتوصيله بالشاشة، وفي العموم فإن الجهاز كان يأتي بجودة تصنيع ممتازة، بدايةً من الحاسب نفسه ووصولًا إلى لوحة المفاتيح والإضافات الأخرى.

وفي هذا الوقت لم تكن أجهزة الحاسب الشخصي تأتي مع نظام تشغيل ذو واجهة رسومية. وبدلًا من ذلك كان المستخدم يتعامل مع الأكواد ولهذا فإن الشاشات الملونة لم يكن لها داعي نظرًا لعدم وجود ألوان.

وبشكل افتراضي فإن حاسب IBM PC (Model 5150) لم يكن يأتي مع مساحة تخزين داخلية، وكان المستخدم يعتمد على محرك الأقراص إن وجد.

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وقد حققت تلك المنصة نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت. كما أنها قد انتشرت في أماكن العمل وفي بعض الجامعات. لكن يمكن وصفها بأنها بداية عهد أجهزة الحاسب. ولذلك فإنه ما من مقارنة بين الحواسيب التي نستخدمها اليوم وبين هذا الجهاز. لكن يمكن وصف حواسيب اليوم بأنها النسخ المطورة من ذلك الحاسب.