سامسونج لم تتخلى عن ساعاتها الذكية بنظام تايزن

تؤمن شركة سامسونج بوضع أفضل التجارب المحمولة في أيدي أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بما في ذلك التزامها بتوفير دعم برمجي مستمر لنماذج ساعتها الذكية السابقة Galaxy Watch. نتيجة لذلك أعلنت الشركة عن أن One UI 4 متاح لتزويد مستخدمي جالاكسي بتجربة محمولة معززة.

وبدءًا من 15 نوفمبر، يمكن لمالكي Galaxy Watch و Galaxy Watch Active و Galaxy Watch Active2 و Galaxy Watch3 الحصول على تحديث برمجي جديد.

ويتيح هذا التحديث الاستمتاع بميزات جديدة ومجموعة من وجوه الساعة الجديدة لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة الساعة الذكية.

وفيما يلي بعض الميزات:

اكتشاف السقوط المتقدم

تم تصميم ميزة اكتشاف السقوط لتحديد السقوط الشديد عندما يتحرك مرتديها، كما هو الحال عند القيام بأنشطة بدنية، مثل الجري. ويمنحك التحديث الجديد، الذي يأتي إلى Galaxy Watch Active 2 و Galaxy Watch 3، خيار تحديد حساسية أعلى لاكتشاف السقوط. كما يمكنك حتى اختيار اكتشاف السقوط عندما تكون واقفاً.

وبمجرد اكتشاف السقوط، ترسل ساعتك إشعار SOS إلى جهات الاتصال المحددة مسبقًا. ويساعد ذلك في ضمان حصول مرتديها على المساعدة التي يحتاجون إليها في أقرب وقت ممكن. وهذا يجعل من السهل الحفاظ على سلامتك أنت وأحبائك.

تحدي المجموعة المحدث

تتيح لك ميزة تحدي المجموعة المحدث ممارسة التمارين مع الأصدقاء بغض النظر عن مدى تباعدك. ويساعدك ذلك في البقاء متحمسًا ومتصلاً من خلال العمل معًا.

ومع التحديث الجديد، يمكنك الآن إضافة أصدقائك أو أفراد عائلتك إلى التحدي، والمنافسة لمعرفة من يمكنه الصمود إلى أبعد مدى أو أسرع، إما عن طريق العمل كفريق أو التنافس ضد بعضهما بعضًا بشكل فردي. ويمكنك تتبع مكانك في المنافسة أو التعرف على أدائك كفريق عبر معصمك.

سامسونج توفر تجربة متنقلة معززة تتمحور حولك

نظرة أكثر شمولية لصحتك

قدمت سلسلة Galaxy Watch مجموعة واسعة من الميزات الصحية المتقدمة. من تتبع معدل ضربات القلب وقياس الأكسجين في الدم إلى النوم وإدارة الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، من خلال مراقبة ضغط الدم ومخطط القلب الكهربائي في أسواق محددة، يمكن لمستخدمي Galaxy Watch الاستفادة من المراقبة الصحية الدقيقة واكتساب رؤى أعمق حول صحتهم العامة من خلال تطبيق Samsung Health Monitor.

ويتوفر تطبيق Samsung Health Monitor حاليًا في 42 سوقًا، بما في ذلك أستراليا وأذربيجان وباراغواي وجورجيا، الذي تم تقديمه مؤخرًا عبر Galaxy Watch 4 في الأسواق الأربعة الجديدة وتم توسيعه منذ ذلك الحين ليشمل Galaxy Watch Active 2 و Galaxy Watch 3.

وجه الساعة المثالي لك

تعد وجوه الساعة طريقة ممتعة وبسيطة لجعل ساعات سامسونج Galaxy Watch تعكس أسلوبك الشخصي. ويمكنك الآن الاستمتاع بـ 10 وجوه إضافية للساعة تم إطلاقها لأول مرة مع Galaxy Watch 4. ومن الأرقام الكبيرة والوجوه النشطة للساعة إلى الطراز الكلاسيكي البسيط والأنيق، فإن المزيد من الخيارات تعني المزيد من الحرية للتعبير عن نفسك.

وتم تصميم بعض وجوه الساعة الجديدة لتمكنك من المضي قدمًا في عملية التخصيص. ويمكنك النقر على وجه الساعة هذا من الاختيار بين ألوان الخلفية أو النصوص المختلفة. بينما يتيح لك وجه الساعة للحيوانات الاختيار بين مختلف الكائنات المتحركة الملونة.