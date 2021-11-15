تنظيف الذاكرة المؤقتة في هواتف آيفون

تسبب ملفات الذاكرة المؤقتة في الكثير من المشاكل في هواتف آيفون وأي أجهزة تشغيل ذكية بشكل عام.

وتبدأ هذه المشاكل في الظهور عندما يزداد حجم ملفات الذاكرة المؤقتة في الهاتف، حيث تسبب في صغر المساحة المتوفرة للتخزين.

وقد تواجه بعض المشاكل مثل بطئ تشغيل الهاتف أو توقفه عن العمل تماماً في آيفون إذا امتلئت ذاكرة الهاتف.

ويمكنك استخدام الطرق التالية لتنظيف الذاكرة المؤقتة في هواتف آيفون وتفريغها باستمرار.

حذف ذاكرة المتصفحات المؤقتة في آيفون

تعتبر المتصفحات إحدى أكثر التطبيقات التي تسبب في ملئ الذاكرة المؤقتة للهاتف، وذلك إن كنت تستخدم المتصفح كثيرًِا.

وتختلف طريقة حذف ذاكرة المتصفح المؤقتة باختلاف نوع المتصفح الذي تستخدمه وإصداره، ولكن معظمها يتم من خلال إعدادات المتصفح.

ويمكنك الوصول إلى إعدادات متصفح سفاري عبر التوجه لتطبيق إعدادات الهاتف، ومن ثم اختيار متصفح سفاري.

وبعد ذلك تجد اختيارًا لحذف الذاكرة المؤقتة وبيانات التصفح المختلفة المخزنة في هاتفك.

ولكن لاحظ أن هذه الخطوة تقوم بحذف الكثير من كلمات المرور الخاصة بك وذاكرة زيارة المواقع.

ويمكنك حذف الذاكرة المؤقتة في متصفح جوجل كروم عبر التوجه إلى إعدادات التطبيق من خلال الضغط على الثلاث نقاط في الواجهة الرئيسية ومن ثم اختيار الإعدادات.

وبعد ذلك التوجه إلى إعدادات الخصوصية في التطبيق، واختيار حذف بيانات التصفح المخزنة في الهاتف.

ويمكنك اختيار المدة الزمنية التي ترغب في حذف البيانات الخاص بها، حيث تستطيع حذف بيانات شهر أو إثنين أو أكثر.

حذف الذاكرة المؤقتة للتطبيقات المختلفة

تختلف طريقة حذف ذاكرة التطبيقات باختلاف التطبيق، ولكن أغلب التطبيقات لا تقدم هذا الاختيار.

ونتيجةً لذلك فمن الأفضل هو حذف التطبيق وإعادة تثبيته مجددًا كل فترة ولنقل كل شهر أو ثلاثة أشهر.

ويتسبب ذلك في حذف الملفات المخزنة مؤقتًا وتفريغ ذاكرة آيفون ليتسع إلى المديد من التطبيقات.

وتوفر بعض التطبيقات اختيارًا لحذف الذاكرة المؤقتة في الهاتف مثل تويتر، ولكن من الأفضل حذف التطبيق وإعادة تثبيته.

وإذا لم تفلح هذه الطرق في حذف جميع بيانات الذاكرة المؤقتة في هاتفك، فإنك تستطيع إعادة تثبيت النظام بنسخة جديدة لحل مشكلة البطئ أو المشاكل الأخرى التي تظهر في آيفون.