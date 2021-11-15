استحواذ إنفيديا على ARM يواجه تحقيقًا للأمن القومي

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه من المتوقع أن يأمر وزراء بريطانيون بإجراء تحقيق معمق في استحواذ شركة إنفيديا المخطط له بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) على مصمم الرقاقات البريطاني ARM بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار والأمن القومي، في خطوة تهدد بإفشال الصفقة.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تصدر وزير الدولة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة نادين دوريس تعليمات إلى هيئة المنافسة والأسواق CMA بإجراء تحقيق المرحلة الثانية من الصفقة الأسبوع المقبل.

ووافقت الشركة الأمريكية على شراء ARM من مجموعة سوفت بانك اليابانية في شهر سبتمبر 2020، مما أثار رد فعل عنيف من السياسيين والمنافسين والعملاء.

ويتم استخدام تقنية ARM من قبل صانعي الرقاقات المتنافسين، مثل كوالكوم وسامسونج وآبل، لإنتاج المعالجات الخاصة بهم. ويشعر صانعو الرقاقات بالقلق من أن ARM لن تحتفظ بوضعها المحايد كمشغل تحت ملكية إنفيديا.

وقالت الشركة الأمريكية إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. ومع ذلك، دقت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية ناقوس الخطر بشأن الصفقة في شهر أغسطس، عندما قالت إن الكيان المندمج يمكن أن يقلل المنافسة في الأسواق في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على تكنولوجيا الرقاقات.

وحذرت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية من أن الصفقة قد تسمح للشركة الأمريكية بقطع وصول منافسيها إلى تصاميم ARM في كل مكان والموفرة للطاقة المستخدمة في التكنولوجيا التي تتراوح من مراكز البيانات إلى الهواتف الذكية.

المملكة المتحدة تحقق في صفقة إنفيديا مع ARM

قالت صحيفة صنداي تايمز إنه بينما يتعين على دوريس قبول قرار هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالمنافسة. فإن لديها القرار النهائي بشأن الأمن القومي.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا أطول في الصفقة الشهر الماضي. وقالت إن الصفقة تنطوي على مخاطر ارتفاع الأسعار وخيارات أقل وتقليل الابتكار. وقدمت إنفيديا تنازلات مبكرة بشأن مراجعة الاتحاد الأوروبي للصفقة.

وتدرس الحكومة نتائج هيئة المنافسة والأسواق، بالإضافة إلى تقييم التداعيات المحتملة على الأمن القومي للصفقة.

وقد يستغرق التحقيق الكامل المعمق نحو ستة أشهر. وبعد ذلك يمكن للحكومة أن تمنع عملية الاستحواذ، أو توافق عليها، أو تسمح بها مع تعهدات معينة.

وقالت إنفيديا إنها تعمل مع حكومة المملكة المتحدة لحل مخاوفها. ويسمح تحقيق المرحلة الثانية بإظهار كيف تساعد الصفقة في تسريع ARM.