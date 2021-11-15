أفضل بدائل متصفح ملفات ويندوز

تأتي جميع أنظمة ويندوز مزودة بتطبيق متصفح الملفات الخاص بها، ولم يتطور هذا التطبيق منذ الكشف عنه لأول مرة.

ونتيجةً لذلك فإن بعض المطورين قد عملوا على تطوير نسخ محدثة أو بدائل لمتصفح ملفات ويندوز، وتقدم هذه النسخ المحدثة مميزات أكثر من متصفح الملفات الافتراضي من ويندوز.

ويفتقد متصفح الملفات إلى مجموعة كبيرة من المميزات التي تساعد على تنظيم الملفات بشكل أفضل والوصول إليها أسرع.

وهذا ما يدفع المستخدمين إلى تجربة بدائل متصفح الملفات، حيث تغير هذه التطبيقات استخدامهم للحاسوب تمامًا.

تطبيق Files

يصف الكثيرين هذا التطبيق بأنه أفضل بديل لمتصفح ملفات النظام الافتراضي، وكانوا ينتظرون أن يرو نسخة منه في ويندوز 11.

ويقدم هذا التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات التي تسهل عليك استخدام النظام وتنظيم الملفات والتحكم فيها.

وتستطيع عبر هذا التطبيق إنشاء مجلدات جديدة ووضع الملفات المحددة مباشرةً في خطوة واحدة.

كما يمكنك فتح أكثر من صفحة لتصفح الملفات مباشرةً دون الحاجة إلى فتح نافذتين من التطبيق.

ويدعم التطبيق استخدام السمات المتعددة سواءً كانت مضيئة أو داكنة، بالإضافة إلى إستخدام الوسوم لتنظيم الملفات.

وتستطيع جعل التطبيق المتصفح الافتراضي للملفات في النظام، ويتوفر التطبيق للتحميل مجانًا.

تطبيق RX لتصفح ملفات ويندوز

يمتاز هذا التطبيق بواجهته المختلفة، حيث يقدم واجهة متطورة رسومية أكثر من الواجهة المعتادة لمتصفح الملفات.

كما يضم التطبيق مجموعة أدوات متنوعة ومختلفة لتعديل ملفات الصوت والفيديو المختلفة، وتضم النسخة المدفوعة تطبيقًا لإمكانية تحويل تنسيقات الملفات.

وتستطيع تغيير مكان شريط الإعدادات ومتصفح الملفات الموجود في التطبيق ونقله إلى الأعلى أو الأسفل كما ترغب.

تطبيق One Commander

يجمع هذا التطبيق بين الواجهة المميزة والمميزات المتنوعة والكثيرة، حيث لن تحتاج إلى تثبيت التطبيق في نظامك.

وهذا بسبب أن التطبيق يتوفر في نسخة محمولة تستطيع نقلها بسهولة عبر أي جهاز حاسوب تستخدمه.

كما يمكنك وسم الملفات المختلفة بعدة ألوان مختلفة مثل الأزرق والأحمر والبرتقالي وذلك لتتمكن من الوصول إليها لاحقًا بسهولة.

وتستطيع إضافة الملاحظات والتنبيهات إلى جوار الملفات حتى تذكر نفسك بما ترغب بالقيام به في المرة القادمة.

ويمكنك أيضًا فتح أكثر من صفحة لتصفح الملفات مباشرةً عبر هذا التطبيق دون الحاجة إلى فتح أكثر من نافذة.

ويضم التطبيق نسخة مدفوعة وأخرى مجانية، ويمكنك تحميله من متجر مايكروسوفت ولكن من الأفضل تحميل النسخة المحمولة حيث توفر مميزات أكثر.