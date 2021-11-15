أفضل الشخصيات في Battlefield 2042 للمبتدئين

تتخلى لعبة Battlefield 2042 لأول منذ أعوام عن نظام الأدوار الخاص بها وتستخدم نظامًا جديدًا للتخصصات.

ويجعل هذا النظام الشخصيات تبدو جديدة وممتعة دون العبث في الأسلحة التي تتوافر بها مباشرةً.

وتختلف قدرات كل تخصص وأسلحته الخاصة، لذلك يجب عليك أن تعرف كل التخصصات والتخصصات المناسبة لكل مستوى من اللاعبين.

وتقدم اللعبة حوالي 10 شخصيات مختلفة لكل شخصية قدرة خاصة تستخدمها بالإضافة إلى مهارة خاصة بها.

أفضل الشخصيات في Battlefield 2042 للاعبين المبتدئين

تجذب لعبة Battlefield 2042 الكثير من اللاعبين المبتدئين والذين يجربون حظهم للمرة الأولى مع ألعاب FPS.

ويواجه هؤلاء المبتدئين دائمًا صعوبة في التأقلم على اللعبة والوقوف على قدم واحدة إلى جوار المحترفين الذين يقضون عليهم بسرعة.

ونتيجةً لذلك يشعر البعض بالملل والإحباط من اللعبة ويتركونها ولا يعودون إليها مجددًا، ولكن تكمن الخدعة في إتقان اللعبة في استخدام الإخصائي المناسب لأسلوب لعبك.

ويمكنك أن تستخدم أحد هؤلاء الأخصائيين إن كنت مبتدأً في Battlefield 2042 :

Sundance

السلاح الخاص بها: ثلاثة أنواع مختلفة من القنابل

القدرة الخاصة: بذلة ذات أجنحة تسمح له بالتنقل السريع بين الأماكن

تعتبر هذه الشخصية أحد أفضل الشخصيات للمبتدئين، حيث تستطيع تعلم استخدام قدراتها وأسلحتها بسهولة كبيرة.

كما أنها تأتي مزودة ببذلة الأجنحة العملية للغاية للتنقل في الخريطة بالإضافة لكونها ممتعة للغاية.

ويضم الحزام الخاص بالشخصية الكثير من القنابل التي يمكنك إلقائها على أعدائك حتى تتخلص منهم، وهو قادر على تدمير وهزيمة مركبات العدو مهما كانت كبيرة.

Boris في Battlefield 2042

السلاح الخاص به: مسدس آلي ساكن ذكي يستطيع إطلاق النيران على الأعداء القريبين.

القدرة الخاصة به: يزيد من الضرر الذي يتسبب فيه المسدس الساكن عندما يقف بقربه.

إذا كنت من اللاعبين الذين يحبون الوقوف في مكان واحد وحمايته، فإن شخصية Boris مناسبة لك للغاية.

ويستطيع Boris عبر مدفعه الآلي الوقوف في نقطة واحدة في الخريطة والدفاع عنها وهزيمة أي شخص يقترب منها.

Angel

السلاح الخاص به : يطلب دعمًا جويًا من الأسلحة والقنابل والدروع.

القدرة الخاصة: يعيد زملائه في الفريق للحياة.

يأخد Angel دور الدعم الذي كان موجودًا في الألعاب السابقة، لذلك يفضله الجميع ويحبون اللعب معه.

ويزود Angel زملائه في الفريق بالدروع والذخيرة بإستمرار طول اللعبة، كما يعيدهم إلى الحياة في حالة موته.

FlacK

السلاح الخاص بها: مسدس خاص قادر على شفاءها من الجروح وشفاء زملائها.

القدرة الخاصة: تعيد زملائها في الفريق إلى الحياة مع نقاط صحة كاملة.

تعرف شخصية Flack بأنها المسعف الخاص بالفريق، ويمكن لأي شخص أن يلعب بها ويتقنها بسهولة.

وتستطيع Flack شفاء نفسها والآخرين عبر استخدام مسدس خاص بها، كما يمكنها إعادتهم للحياة مجددًا.

Irish

السلاح الخاص: يضع دروعًا ساكنة لحماية زملائه في الفريق

القدرة الخاصة: يستخدم المزيد من الدروع

يعتبر Irish الشخصية المناسبة للدفاع عن القلعة والوقوف في مكان واحد وحمايته، حيث تستطيع عبر استخدام سلاحه الخاص وضع دروع ثابتة لا تتحرك ولكن لا يمكن تدميرها بسهولة.

ونتيجةً لذلك تستطيع الاختفاء خلف هذه الدروع وحماية نفسك وزملائك في الفريق من هجوم الأعداء مباشرةً.