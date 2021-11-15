أفضل التطبيقات مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع

توجد الكثير من التطبيقات التي تساعد الشركات والمستخدمين على حد سواء في إدارة المشاريع وتنظيم العمل.

ولكن تأتي معظم هذه التطبيقات باشتراك مدفوع لتتمكن من إستخدام التطبيق والاستفادة منه.

وتقدم التطبيقات مفتوحة المصدر بديلًا مناسبًا لتطبيقات إدارة المشاريع والأعمال المغلقة والتي تطلب اشتراكًا فيها.

ويمكنك استخدام هذه التطبيقات بطريقة مجانية بالكامل دون الحاجة لدفع أي اشتراكات فيها، كما تستطيع التعديل عليها عبر أوامر برمجية لتتمكن من تخصيصها كما ترغب.

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يعتبر هذا التطبيق أحد أشهر التطبيقات مفتوحة المصدر عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع وفرق العمل المختلفة.

ويناسب التطبيق جميع الشركات من مختلف الأحجام، حيث تستطيع استخدامه في الشركات كبيرة الحجم والصغيرة.

ويوفر التطبيق اشتراكًا مدفوعًا لتتمكن من وضع علامتك التجارية الخاصة فيه، ولكن لا يضيف الكثير من المميزات للنسخة المجانية.

ويمكنك استخدام التطبيق لإدارة جميع الخطوات الخاصة بالمشروع بدايةً من التفكير فيه إلى التنفيذ وتسليمه.

يمتاز هذا التطبيق بسهولة تثبيته واستخدام واجهته البسيطة والسهلة، ويمتلئ أيضًا بالمميزات الكثيرة.

ويساعد التطبيق الشركات صغيرة الحجم والمتوسطة على إدارة أعمالهم بشكل مناسب .

كما يمتلك التطبيق مميزات إدارة علاقات العملاء CRM مع إدارة المستندات المختلفة والمشاريع على حد سواء.

ويمكنك استخدام التطبيق في نسخة مجانية أو مدفوعة كما ترغب، وتقدم النسخة المدفوعة خصائص إضافية مثل تتبع الوقت وإدارة المخاطر.

يسمح لك هذا التطبيق بإدارة مشاريعك والمهام المختلفة والموارد أيضًا معًا من خلال واجهة واحدة.

وتستطيع عبر هذا التطبيق إدارة الوظائف والأعمال بدايةً من الأعمال الحكومية ووصولًا إلى العاملين المستقلين.

ويقدم التطبيق نسخة مجانية بالإضافة إلى نسخة مدفوعة تضم حتى 10 مستخدمين بسعر 8 دولار شهريًا.

يعتبر هذا التطبيق مخصصًا للشركات البرمجية التي تعمل في برمجة التطبيقات وإدارتها بشكل كبير.

ويمتلك التطبيق الكثير من المميزات الموجه لتطوير البرمجيات بشكل خاص، لذلك يعتبر الأفضل في هذا المجال.

ويوفر التطبيق نسختين إحداهما مدفوعة وتدعم تخصيص جدول العمل وإنتاج تقارير خاصة وواضحة.

يسمح لك هذا التطبيق بإنتاج رسوم بيانية بتقنية GANTT بالإضافة إلى إدارة أعمالك ومشاريعك بسهولة.

ويقدم واجهة سهلة بسيطة الاستخدام، ويستطيع التطبيق أيضًا حساب تكاليف المشاريع لكل وظيفة، كما يضم مميزات لإدارة الموارد البشرية.