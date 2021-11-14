4 مخاطر تواجه مقتنيّ رموز NFT

أصبحت رموز NFT أحد أهم التقنيات المستخدمة في عالم العملات الرقمية، وازداد جنون العالم بها مؤخرًا.

وتزود تقنية NFT المشتري برمز غير قابل للإسترداد يسمح له بالوصول إلى أصول رقمية فريدة.

ويمكنك أن تفكر في رموز NFT كأنها مفتاح مميز لقفل رقمي نادر لا يمكن لأحد الوصول إليه إلا عبر هذا المفتاح.

ويمكنك أن تخبأ أي شيء خلف هذا القفل، لذلك تستطيع وضع لوحًا فنية أو ملفات موسيقية أو حتى ألعاب.

ولكن تأتي هذه التقنية محملة بمخاطر كثيرة مثل جميع التقنيات الحديثة، لذلك يجب أن تحذر من المخاطر التالية عند اقتناء تقنية NFT:

عمليات الاحتيال الرقمية عبر NFT

يمتلئ الإنترنت بعمليات الإحتيال في الكثير من جوانبه، لذلك لا يعتبر هذا الأمر حكرًا على بائعي NFT.

ولكن يزداد الأمر خطورة عند العمل مع رموز NFT لأن البائع يكون مختفيًا في الكثير من الأوقات.

وقد تتعرض للاحتيال من قبل المتاجر الوهمية أو بائع وهمي يدعي بأنه مالك العمل الأصلي.

كما يمكنك أن تتعرض للاحتيال من بائع غير مصرح له ببيع الرمز منذ البداية، لتجد نفسك اشتريت رمزًا غير أصلي.

ونتيجة لتلك المخاطر، فإنك يجب أن تتحرى الدقة عندما تتعامل مع أي بائع رقمي ولا تتعامل إلا مع بائع موثوق منه.

المخاطر البيئية

تعتبر رموز NFT جزءًا من عمليات التعدين وإنتاج العملات الرقمية، وبالتالي فإنها تسبب في المخاطر البيئية ذاتها.

ولازالت الحرب دائرة ضد المعدنين بسبب المخاطر البيئية الكبيرة لعملية التعدين، حيث تحدثت إحدى المؤسسات عن ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات التعدين وقالت بأن تعدين العملات الرقمية قد ساهم في زيادة الانبعاثات الإلكترونية بما يقدر ب15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2016 إلى 2018.

ونتيجة لاهتمام العالم الكبير برموز NFT وأسعارها، فإن الكثيرين يسعون للمشاركة في هذا الجنون والاستفادة منه.

رموز NFT ليست نوعًا من الفنون ولا تساعد الفنانين

لا تخضع رموز NFT للقوانين ذاتها التي تخضع لها الأعمال الفنية المعتادة، لذلك تجد قطعًا غريبة تصبح مشهورة للغاية.

وبالتالي فإنه من الصعب أن تستخدم مثل هذه القطع لتحفز الفنانين لإنتاج أعمال فنية جيدة وفريدة من نوعها.

ويؤثر ذلك بشكل كبير على إجمالي الثقافة العالمية عندما يتعلق الأمر بالفنون، حيث لن تجد أعمالًا فنية نادرة تعرضها لأطفالك بعد 20 عامًا من اليوم.

وهذا بسبب توجه جميع رجال الأعمال وكل من يمتلك القدرة الشرائية لشراء رموز NFT الغريبة التي لا تمتلك أي قيمة فنية.

لا تحتاج لامتلاك رمز NFT لتستمع به

تأتي قيمة الأشياء من امتلاكنا لها بشكل حقيقي وكامل، وذلك يعني عدم قدرة أي شخص آخر على الوصول إليها باستثناء المالك الأصلي لها.

ولكن لا ينطبق هذا الأمر على تقنية NFT، حيث يمكن لأي شخص عرضها ومشاهدتها بل وتحميلها على حاسوبه.

ونتيجةً لذلك فإن ملكية رموز NFT لا تعود لشخص واحد على الإطلاق ولا يمكن لك أن تمتلكها بشكل كامل.