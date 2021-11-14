ما هي ملفات الصور HEIC في هواتف آيفون

حققت هواتف آيفون نجاحًا كبيرًا فيما يخص التقاط الصور ذات الجودة العالية. وقد بدأ عدد كبير من الهواة والمحترفين في الاعتماد على هواتفهم في التقاط الصور واستخدامها بدلًا من استخدام الكاميرات الاحترافية.

إلا أن هواتف آيفون قد بدأت في الاعتماد على صيغة مغايرة لملفات الصور في الفترة الأخيرة، وهي صيغة HEIC. وذلك حيث إن كل صورة يتم التقاطها باستخدام الهاتف يتم حفظها بتلك الصيغة، بدلًا من الصيغ المتعارف عليها مثل JPG أو PNG.

وبطبيعة الحال فإن المستخدمين قد بدأوا في الانتباه لهذا التحديث كلما حاولوا مشاركة صورهم أو نقلها إلى جهاز آخر. وذلك نظرًا لأن صيغة HEIC هي صيغة مخصصة بدأت آبل في الاعتماد عليها بشكل خاص، وهي ليست شديدة الانتشار.

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ويمكن وصف صيغة ملفات الصور HEIC في هواتف آيفون بأنها نسخة آبل المخصصة من صيغة HEIF واسعة الانتشار. وتشير هذه الصيغة إلى العبارة High-Efficiency Image Format أي “صيغة الصور عالية الكفاءة”. أما عن تغيير حرف F بالحرف C في نهاية الاسم فإن ذلك يأتي للإشارة للكمة Compression، أي الضغط.

وذلك حيث إن تلك الصيغة تعمل على ضغط مساحة الصورة بشكل عام. إلا أن المستخدم العادي لا يلاحظ هذا التغيير على صيغ ملفات الصور نظرًا لأن هواتف آيفون في العموم لا تظهر الصيغ أثناء مطالعة الصور. إلا أن الانتباه لهذا التغيير يبدأ عند محاولة نقل الصور لجهاز آخر لا يمكنه قراءة هذه الصيغة.

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ملفات الصور HEIC في هواتف آيفون

تظهر بعض المشكلات المتعلقة بالصيغة HEIC، وهي عدم دعمها من عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات إدارة البريد الإلكتروني. وحتى برامج شركة أدوبي مثل فوتوشوب لا تدعم هذه الصور بشكل كامل.

وعلى الرغم من أن هذا يعطي تلميحًا لكونها صيغة سيئة إلا أن الواقع ليس كذلك. حيث إن آبل وغيرها يعتمدون على هذه الصيغة لهدف أساسي وهو توفير المساحة. وذلك حيث إن صورة HEIC عالية الجودة تستهلك مساحة أقل بفارق ملحوظ من صيغة مثل JPG.

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منع استخدام صيغة HEIC

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون أو منتجات آبل عمومًا أن يوقفوا استخدام صيغة HEIC بشكل نهائي. وذلك بالتوجه إلى الإعدادات ومن ثم إعدادات الكاميرات، ومن هناك يمكن منع استخدامها لصالح صيغة أخرى مثل JPG.

وذلك حيث يتواجد خياران وهما High Efficiency و Most Compatible. ويشير الخيار الأول لصور HEIC، في حين إن الخيار الثاني يشير للصيغ الأكثر انتشارًا مثل JPG أو PNG.

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تغيير الصيغة عند نقل الصور

تتيح هواتف آيفون ولوحيات آيباد خيارًا سهلًا لتحويل الصور تلقائيًا عند نقل الصور لجهاز آخر، وهو الواقع ضمن خيارات الصور Photos تحت اسم Transfer to Mac or PC، وعند تفعيل هذا الخيار يتم تغيير الصيغة الخاصة بالصور عند محاولة نقلها لجهاز آخر قد لا يتمكن من تشغيلها.