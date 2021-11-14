لماذا يجب استخدام Nvidia Inspector لإدارة بطاقة الرسومات

لا شك في كون بطاقة الرسومات واحدة من أهم مكونات الحاسب الشخصي خصوصًا بالنسبة للاعبين. وتتوفر العديد من الطرق والأدوات للتحكم في البطاقة وإدارتها، ومن أبرزها أداة Nvidia Inspector والتي لا يشيع استخدامها.

وذلك حيث إن مستخدمي بطاقات إنفيديا الرسومية على منصة الحاسب الشخصي يتحكمون في إعداداتها عادةً من خلال تطبيق NVIDIA Control Panel، وقد عانى هذا التطبيق في السنوات الأخيرة من مشاكل مستمرة، أبرزها الثقل والبطء في الاستجابة.

وبدلًا من ذلك فإن عددًا كبيرًا من المستخدمين خصوصًا المحترفين منهم يعتمدون على تطبيق NVIDIA Inspector وهو تطبيق قادر على تغطية نفس الاستخدامات وتعديل نفس الإعدادات.

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وبشكل عام فإن هذا التطبيق يتيح للمستخدم تعديل كافة إعدادات الرسومات في العموم، وذلك بالرغم من أنه تطبيق غير رسمي، حيث يأتي من تطوير مطور عرف بالاسم Orbmu2k ويمكن تحميله واستخدامه مجانًا.

وعرف هذا التطبيق بموثوقيته والأمان في استخدامه، وهي نقطة في غاية الأهمية نظرًا لأنه تطبيق غير رسمي. ويعمل هذا التطبيق ببساطة على قراءة بطاقة الرسومات الموجودة ضمن الجهاز والتعرف عليها، ومن ثم تغيير إعداداتها. كما أن التطبيق لا يحتاج لتنصيب.

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Nvidia Inspector لإدارة بطاقة الرسومات

تعرض شاشة التطبيق الرئيسية مجموعة من المعلومات الهامة، والتي تضم البطاقة الرسومية الموجودة ضمن الجهاز، إلى جانب مواصفاتها عمومًا، كما يعرض حرارتها، واستهلاكها للطاقة، وفولتيتها، والمزيد.

وكما يمكنك أن تلاحظ فإن الاستخدام الأول والأبسط لهذه الأداة، خصوصًا في ظل عدم حاجتها لتنصيب أو تثبيت، هو معرفة مواصفات وحالة البطاقة الرسومية الموجودة ضمن الجهاز.

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لكن وبجانب خانة Drive Version أو إصدار التعريف يوجد زرّ أخضر اللون، وبالضغط على هذا الزر يمكن للمستخدم أن يتحكم في كافة إعدادات البطاقة العامة. وذلك بالاعتماد على التعريف الموجود بالفعل.

ويمكن ببساطة تغيير الإعدادات عبر التطبيق من خلال السهم الذي يظهر عند الضغط عليها. كما أن التغييرات تنعكس بشكل مباشر على الألعاب. وعليه فإن هذا التطبيق يحاكي تطبيق Nvidia Control Panel بشكل سليم.

وإلى جانب ذلك فإن بعض الإعدادات تضم خيارات أكثر داخل Nvidia Inspector. وذلك بالمقارنة مع التطبيق الرسمي حتى. ومثال على ذلك هو إمكانية تغيير المزامنة الأفقية بحرية. وعلى العكس فإن تطبيق Nvidia Control Panel يسمح بتقليلها للنصف فقط.

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