فيسبوك تطلق المتاجر في مجموعات

تضيف شركة فيسبوك عنصرًا آخر إلى جهود التجارة الإلكترونية الموسعة، هذه المرة مع إضافة مجموعة من خيارات التسوق واكتشاف المنتجات في المجموعات، من أجل الاستفادة من الاستهداف المتخصص والمشاركة المجتمعية.

وأعلنت الشركة أنها تطرح ميزات تسوق جديدة تتمثل في المتاجر في المجموعات وتوصيات المنتجات واختبار التسوق المباشر لصناع المحتوى.

وتضيف عملاقة الشبكات متجرًا مخصصًا داخل شاشة المجموعة الخاصة بك. وتتيح المتاجر في المجموعات لمسؤولي مجموعات فيسبوك إنشاء متجر عبر الإنترنت.

وعندما يكون أحد المتاجر متاحًا، تكون هناك علامة تبويب تسوق جديدة في خيارات تنقل المجموعة. بينما يتم أيضًا عرض العناصر في لوحة منفصلة داخل خلاصة المجموعة.

ويوفر ذلك المزيد من الطرق لتسليط الضوء على منتجات محددة تهم أعضاء مجتمعات واهتمامات معينة. ومع كل عملية شراء من متجر جماعي يمكن أن تساعد أيضًا في دعم هذا المجتمع.

وتترك الشركة الأمر للمسؤولين بشأن الأرباح. وفي حالة OctoNation، الصفحة التي اختبرت الميزة، ذهبت الأرباح إلى منظمة OctoNation غير الربحية التي تقوم بتثقيف الناس حول الأخطبوطات.

ولم تحدد الشركة أي عمولة واضحة بشأن الإيرادات أو تخصيص النسبة المئوية للمجموعة. نتيجة لذلك يعد هذا خيارًا أكثر من كونه عملية محددة.

ولكن يمكن لمسؤولي المجموعة تخصيص الأموال لأسباب ذات صلة إذا اختاروا ذلك. كما يمكنهم الإعلان عن عناصر المجموعة ذات العلامات التجارية، أو العناصر المتعلقة باهتمامات المجموعة.

فيسبوك تضيف خيارات عرض مرتبطة بمشاركة المجموعة

بالإضافة إلى ذلك تضيف فيسبوك أيضًا توصيات المنتج في مجموعات، وذلك من أجل الاستفادة من خبرة المجتمع ومساعدة أعضاء المجموعة في العثور على المزيد من العناصر ذات الصلة.

ولا تختلف العملية اختلافًا كبيرًا عن إضافة عنوان URL إلى تعليقاتك المعتادة عبر المنصة. ولكن التنسيق الجديد يجعل من السهل تصفح التوصيات المضافة ردًا على مثل هذه الاستعلامات. بينما يتم أيضًا عرض المنتجات الموصى بها في علامة التبويب تسوق أيضًا.

كما يتم عرضها أيضًا في تنبيه جديد لأهم إشارات المنتجات في خلاصة أخبار المستخدم، التي يتم عرضها للأشخاص الأعضاء في المجموعات ذات الصلة.

وتسلط القوائم الضوء على المنتجات الأكثر مناقشة في المجموعات. كما تشمل أيضًا التعليقات المحددة التي تم إجراؤها حول كل منها، مع رابط إلى مناقشة المجموعة ذات الصلة.

وأطلقت فيسبوك اختبارًا للتسوق المباشر لصناع المحتوى، الذي يشهد شراكة بين صناع المحتوى المشهورين والعلامات التجارية لتسليط الضوء على منتجاتهم المفضلة.

نتيجة لذلك فإن هذا الخيار يتمحور أساسًا حول التسويق بواسطة المؤثر. ولكن عبر خدمة Facebook Live. ونظرًا لعدد الأشخاص الذين يتابعون أشهر صناع المحتوى عبر المنصة، فإن العلامات التجارية قد تسعى إلى عقد شراكات جديدة مع هؤلاء المؤثرين أثناء سعيهم لزيادة الوعي بصفقاتهم وعروضهم.